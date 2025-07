Augsburger Panther verpflichten erfahrenen Verteidiger

Die Augsburger Panther haben ihren zweiten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, kommt der Deutsch-Kanadier Ryan Button (34) von Rivale Grizzlys Wolfsburg. Der erfahrene Verteidiger bestritt insgesamt 515 DEL-Spiele. Er verzeichnete dabei 37 Tore und 133 Vorlagen.

«Mit Ryan Button holen wir uns die nötige Variabilität, viel DEL-Erfahrung und Führungsqualitäten ins Team. Er ist ein guter Schlittschuhläufer, passsicher, kann in allen Situationen eingesetzt werden und ist dabei sehr zuverlässig», sagte Sportdirektor Larry Mitchell. «Seine Stärken kann er sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zum Ausdruck bringen, zudem gilt er als exzellenter Teamplayer.»