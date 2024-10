Deutschland Cup ohne Eishockey-Vize-Weltmeister Ehl

Die Eishockey-Nationalmannschaft muss beim Deutschland Cup in der kommenden Woche in Landshut ohne Vize-Weltmeister Alexander Ehl auskommen. Der Stürmer der Düsseldorfer EG musste am Knie operiert werden und fällt rund vier Wochen aus. Das teilte der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga mit.

Am Donnerstag will Bundestrainer Harold Kreis sein Aufgebot für das traditionelle Vier-Nationen-Turnier vom 6. bis 10. November in Ehls Geburtsstadt bekanntgeben. Der 24-Jährige gehörte im vergangenen Jahr zum deutschen Aufgebot, das in Finnland das WM-Finale gegen Kanada (2:5) verlor.

Noch bitterer als für die DHB-Auswahl ist der Ausfall für die DEG, die in Abstiegsgefahr schwebt und nun auf einen ihrer besten Spieler verzichten muss.

Alexander Ehl fällt für den Deutschland Cup in seiner Heimatstadt aus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa