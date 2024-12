EHC Red Bull München wochenlang ohne Stürmer Brooks

Der EHC Red Bull München muss mindestens sechs Wochen auf Stürmer Adam Brooks (28) verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, fällt der Kanadier voraussichtlich bis Ende Januar aus. Brooks hat sich am vergangenen Dienstag beim 3:1 gegen die Straubing Tigers eine Beinverletzung zugezogen. Ihm gelangen in dieser Saison 14 Scorerpunkte in 23 DEL-Spielen.

Neben dem ehemaligen NHL-Profi muss der Münchner Trainer Max Kaltenhauser im Angriff langfristig auch auf Trevor Parkes (Beinverletzung) und Ben Smith (Oberkörperverletzung) verzichten.