Eishockey-Profi Uvira verlängert in Schwenningen

Die Schwenninger Wild Wings treiben ihre Planungen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voran. Stürmer Sebastian Uvira hat seinen Vertrag verlängert, wie der Club mitteilte. In der laufenden Saison, in der die Schwenninger in den Pre-Playoffs an den Nürnberg Ice Tigers gescheitert waren, kam der 32-Jährige auf 28 Scorerpunkte.

Nach der Unterschrift von Uvira stehen aktuell zwei Torhüter, drei Verteidiger und sechs Stürmer im Kader der Neckarstädter für die nächste Spielzeit.