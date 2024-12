ERC Ingolstadt verlängert Vertrag mit Coach French

Spitzenreiter ERC Ingolstadt setzt auch in Zukunft auf seinen Erfolgstrainer Mark French. Wie der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 53 Jahre alten Kanadier vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.

French war Co-Trainer in der russischen Profiliga bei Magnitogorsk, ehe er den ERC im Sommer 2022 übernahm. Er führte den Verein auf Anhieb auf den zweiten Tabellenplatz, ins Playoff-Finale und in die Champions Hockey League. In der vergangenen Saison wurde French mit den Ingolstädtern Tabellenneunter und erreichte das Viertelfinale.

Sportdirektor: «Sehr akribisch und detailorientiert»

«Mark ist ein exzellenter Fachmann, der in der gesamten Liga ein hohes Ansehen genießt. Er und sein ganzes Trainerteam arbeiten in allen Bereichen sehr akribisch und detailorientiert. Sie stellen die Mannschaft hervorragend ein und versuchen darüber hinaus auch ständig, unsere Spieler individuell zu verbessern. Das ist eine wichtige Grundlage für unseren Erfolg», erklärte Sportdirektor Tim Regan.

«Mit Tim und dem gesamten Trainerteam haben wir eine außergewöhnlich gute Vertrauensbasis, auf der wir in jeder Hinsicht hervorragend zusammenarbeiten. Das ist die Grundlage, um unseren Prozess weiter vorantreiben zu können und auch künftig erfolgreich zu sein», sagte French, der in der Saison 2022/23 als «Trainer des Jahres» in der DEL ausgezeichnet wurde.