ERC Ingolstadt verpflichtet finnischen Nationaltorhüter

Der ERC Ingolstadt verpflichtet den finnischen Nationaltorhüter Christian Heljanko. Wie der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis Saisonende. Heljanko spielte zuvor beim schwedischen Erstligisten Linköping HC.

«Aufgrund der nach wie vor unklaren Ausfalldauer von Michael Garteig wollten wir uns auf der Torwart-Position verstärken. Wichtig war uns, dass wir unsere letzte Importstelle hochkarätig besetzen und einen Spieler bekommen, der uns sofort weiterhelfen kann», sagte der Ingolstädter Sportdirektor Tim Regan. «Das ist uns mit Christian gelungen. Seine Leistungen und Erfolge in den vergangenen Jahren sprechen für sich.»

Heljanko spielte vor seiner Zeit in Schweden für den finnischen Topclub Tappara Tampere und gewann dort mit der Mannschaft dreimal in Folge die finnische Meisterschaft. Außerdem wurde er dreimal zum Torhüter des Jahres gewählt. In der Saison 2022/23 triumphierte sein Team in der Champions Hockey League (CHL) und Heljanko wurde zum wertvollsten Spieler gekürt.