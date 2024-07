Ingolstadt verpflichtet Topscorer aus Schweden

Myles Powell soll seine Tore ab sofort für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga schießen. Der 29 Jahre alte Kanadier wechselt vom schwedischen Club IF Björklöven zu den Oberbayern. Er erhält einen Einjahresvertrag beim ERC.

In der vergangenen Saison war der Rechtsschütze mit 43 Punkten Topscorer seines Teams in Schweden. «Myles ist ein dynamischer, technisch starker Stürmer, der über einen guten Schuss verfügt. Nicht umsonst hatte er in der Vorsaison bei seinen Torschüssen eine Erfolgsquote von über 21 Prozent», äußerte ERC-Sportdirektor Tim Regan. Er könne als Center und auf dem Flügel eingesetzt werden. Das sorge für «noch mehr Variabilität im Angriff».