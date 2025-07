Keine Rückkehr: Cicek und Hännikäinen verlassen Adler

Verteidiger Nick Cicek verlässt die Adler Mannheim nach nur einer Saison in der Deutschen Eishockey Liga und wechselt in die nordamerikanische NHL. Das neue Team gab der achtmalige Meister in seiner Mitteilung nicht bekannt.

«Wir sind sehr stolz auf Nick Cicek», sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins. «Er hat extrem hart gearbeitet und war gewillt, bestimmte Bereiche seines Spiels zu verbessern, um noch einmal die Chance auf einen NHL-Vertrag zu bekommen.»

Wie der 24-Jährige wird auch Markus Hännikäinen in der kommenden Saison nicht mehr für die Adler auflaufen. Der Finne heuert beim tschechischen Verein HC Litvinov an.