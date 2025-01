Nürnberg Ice Tigers setzen weiter auf Verteidiger Braun

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit ihrem erfahrensten Verteidiger Constantin Braun (36) um eine weitere Saison verlängert. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, geht der Abwehrspieler 2025/26 damit in seine dritte Spielzeit in Franken. Braun war 2023 von den Bietigheim Steelers gekommen. Zuvor hatte er mit den Eisbären Berlin fünf Meisterschaften gewonnen.

«Mit Constantin Braun können wir einen wichtigen Baustein für unsere Kabine und Defensive für die nächste Saison behalten. 'Tine' ist in seiner Zeit in Nürnberg zu einem elementaren Teil unserer Führungsriege geworden und kann mit seiner Erfahrung vor allem unseren jungen Spielern extrem weiterhelfen. Sein unermüdlicher Einsatz für die Mannschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir in Nürnberg arbeiten wollen», sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.