Nürnberg Ice Tigers verpflichten Verteidiger aus München

Die Nürnberg Ice Tigers haben Verteidiger Jakob Weber verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom EHC Red Bull München nach Franken. «Jakob Weber ist ein sehr talentierter U23-Verteidiger, der in der Lage ist, sofort in unsere Top-6 zu rutschen. Er befindet sich erst am Anfang seiner Entwicklung und wir sind der Meinung, dass er in Nürnberg am richtigen Platz ist, um den nächsten Schritt zu machen», sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf laut Mitteilung des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga.

