Vor Pre-Playoffs: Schwenninger Wild Wings zuversichtlich

Nach dem erfolgreichen Hauptrunden-Abschluss gehen die Schwenninger Wild Wings zuversichtlich in das Duell mit den Nürnberg Ice Tigers in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. «Jetzt sind wir bereit», sagte Coach Steve Walker nach dem 4:0-Auswärtserfolg gegen den Hauptrunden-Ersten ERC Ingolstadt, der zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer blieb.

Die Wild Wings qualifizierten sich als Neunter und treffen auf den Tabellenachten nach 52 Spieltagen. Gerade noch rechtzeitig gelang es den Schwenningern, sich aus ihrem Formtief zu befreien. Nach einem starken Endspurt im Dezember und einem ordentlichen Auftakt im Jahr 2025 durften sie vor dem Sieg gegen den ERC zwischenzeitlich nur dreimal in zwölf Spielen jubeln und verpassten wegen des Durchhängers eine bessere Ausgangslage.

Zwei Siege fürs Weiterkommen

«Jedes Spiel, in dem wir es nicht geschafft haben, war eine verpasste Möglichkeit», gestand Walker, dass die Partie in Ingolstadt auch mental eine Herausforderung war. Sollten sich die Baden-Württemberger gegen die Ice Tigers durchsetzen, könnten sie womöglich erneut auf Ingolstadt treffen. «Wir werden uns wiedersehen», sagte Stürmer Sebastian Uvira schon einmal in Richtung des ERC.

Vorher brauchen die Schwenninger in der Best-of-Three-Serie aber zwei Siege, um weiterzukommen. Das erste Spiel findet am Sonntag bei den Franken statt. In der Helios Arena steht dann am Dienstag die erste Partie vor heimischer Kulisse an.