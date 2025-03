2:1 in München: Adler Mannheim im DEL-Halbfinale

Die Adler Mannheim haben das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Das Team von Trainer Dallas Eakins gewann beim EHC Red Bull München mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) und setzte sich nach zuletzt drei Erfolgen in der Serie best-of-seven mit 4:2 durch. In der Runde der besten Vier kommt es ab Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) zum Aufeinandertreffen mit den Eisbären Berlin.

Kristian Reichel (4. Minute) und Nationalstürmer Marc Michaelis (28.) trafen für die Adler. Mannheims Keeper Arno Tiefensee war mit zahlreichen Paraden einer der Mannheimer Garanten für den Erfolg gegen München mit Erfolgstrainer Don Jackson. Das 1:2 der Gastgeber durch Andreas Eder kam zu spät (59.).

Starke Defensive sorgt für Wende

Dabei sah es nach zwei 2:5-Pleiten in Spiel zwei und drei gegen die Münchner alles andere nach einem Erfolg für die Adler. Mit einer deutlich verbesserten Defensive um Nationalkeeper Tiefensee und einem treffsicheren Angriff lassen die Mannheimer vom neunten Meistertitel träumen.