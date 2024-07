Adler Mannheim nehmen Eric Uba unter Vertrag

Die Adler Mannheim haben Eishockey-Profi Eric Uba verpflichtet. Der 23-Jährige besitzt einen deutschen Pass und wechselt aus seiner kanadischen Heimat von der McGill Universität in die Kurpfalz, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Zuvor kam der Angreifer in 32 Pflichtspielen in der Juniorenliga OHL auf 24 Tore und 21 Vorlagen.

«Er hat eine unermüdliche Arbeitsmoral, eine starke Physis und einen gefährlichen Schuss. Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie er sich entwickeln wird», sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins. Zur Vertragslänge machte der Verein indes keine Angaben.