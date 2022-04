DEB-Präsident Reindl sieht Vorwürfe gegen sich entkräftet – doch es gibt Zweifel

Plus Ein Gutachten entlastet den DEB-Präsidenten Franz Reindl, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt. Allerdings wirft eine interne Mail Fragen auf.

Franz Reindl schien zufrieden, als er sich Donnerstagabend in einer Pressemittelung des Deutschen Eishockeybundes (DEB) zitieren ließ. Er habe stets rechtskonform und für den DEB werthaltig gearbeitet, steht da. Und: „Ich bin froh, dass die unabhängige Untersuchung dies bestätigt, denn ich habe immer mit reinem Gewissen und im besten Interesse des DEB und des deutschen Eishockeys gehandelt.“ Wenige Tage zuvor hatte er schon die Vertragsverlängerung mit Toni Söderholm bekannt gegeben. Dafür gab es viel Lob, auch wenn Söderholm dem Vernehmen nach der nun bestbezahlte Eishockey-Bundestrainer aller Zeiten sein soll, ausgestattet mit einem Vier-Jahres-Vertrag. Alles gut also?