Alle Infos zur DEL-Saison 23/24: Spielplan, Übertragung und Teams

Die DEL-Saison 2023/24 dauert bis April 2024. Hier finden Sie alle Infos zur aktuellen Eishockey-Saison rund um Übertragung, Spielplan, Termine und Teams.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) ist am 14. September 2023 in ihre 30. Spielzeit gestartet. In der Jubiläumssaison treten 14 Teams an, um den begehrten Meistertitel zu gewinnen. Doch wo können Eishockeyfans die Spiele im Fernsehen und im Stream verfolgen? Welche Termine im Spielplan sollten Fans kennen und welche Teams spielen in dieser Saison in der höchsten deutschen Eishockeyliga?

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur DEL-Saison 2023/24.

DEL 23/24: Spielplan

Die DEL-Saison 2023/24 verspricht insgesamt 52 reguläre Eishockeyspieltage, anschließend starten die Playoffs. Der Spielplan weist regelmäßige Wochen- und Uhrzeiten für die Spiele auf, wobei während der Saison gelegentlich Abweichungen und Verschiebungen auftreten können. Gemäß dem Spielplan der DEL sind während der Saison Spiele sowohl unter der Woche als auch am Wochenende geplant.

Der reguläre Spieltag in der DEL sieht wie folgt aus: Die Woche startet mit einem Donnerstagsspiel um 19.15 Uhr, gefolgt von mehreren Spielen in einer Konferenz am Freitag, die sechs Partien ab 19 Uhr umfasst. Der nächste Spieltag ist immer sonntags, wo die Teams um 14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr auf das Eis gehen. In dieser Saison wurden zudem erstmals vier Topspiele auf den Samstagabend verlegt, um den Spielplan attraktiver zu gestalten.

Der komplette und detaillierte Spielplan kann auf der offiziellen Website der DEL eingesehen werden.

DEL 23/24: Termine

Die DEL-Saison 2023/2024 startete am 14. September 2023 mit dem ersten Spiel, womit die 30. Spielzeit der Liga begann. Nach dem 18. Spieltag, der am 5. November 2023 stattfand, folgte eine kurze Pause bis zum 19. Spieltag am 16. November 2023. Nach der regulären Saison starten die Playoffs am 10. März 2024. Der Höhepunkt der Saison ist im April 2024, wenn der neue Meister in der Finalserie der Playoffs gekrönt wird.

Im Folgenden finden Sie noch einmal die wichtigsten Eckdaten und Termine der DEL 23/24 im Überblick:

14. September 2023: Saisonbeginn

Saisonbeginn 8. bis 12. November 2023: Deutschland-Cup-Pause zwischen dem 18. und 19. Spieltag

Deutschland-Cup-Pause zwischen dem 18. und 19. Spieltag 10. März 2024: Playoffs

April 2024: Saisonende mit der Finalserie der Playoffs

DEL 23/24: Übertragung im TV und Stream

Die Eishockey-Spiele der DEL werden in dieser Saison überwiegend im Pay-TV übertragen. MagentaSport bietet in seinem Abo ein umfassendes Eishockey-Paket aus Einzelspielen und Konferenzen für die Saison 2023/24 an. Der Streamingdienst derTelekom zeigt Kunden jedes Saisonspiel der DEL live im Fernsehen und Stream. Außerdem zeigt MagentaSport jede Woche ausgewählte Szenen und Highlights aus einer vergangenen DEL-Spielzeit. MagentaSport gibt es ab 7,95 Euro monatlich im Jahresabo und 12,95 Euro im Monatsabo (Stand: Januar 2024).

Auch ServusTV zeigte bis Ende des Jahres 2023 an Sonntagen jeweils das Top-Spiel im Free-TV, danach hat der österreichische Sender den linearen Sendebetrieb einstellen.

DEL 23/24: Teams

14 Teams spielen 2023/24 in der DEL. Damit ist die 2021 wegen der COVID-19-Pandemie durchgeführte vorübergehende Aufstockung auf 15 Mannschaften wieder beendet. In dieser Saison sind folgende 14 Teams in der höchsten deutschen Eishockeyliga vertreten:

Augsburger Panther

Eisbären Berlin

Fischtown Pinguins Bremerhaven

Düsseldorfer EG

Löwen Frankfurt

ERC Ingolstadt

Iserlohn Roosters

Kölner Haie

Adler Mannheim

Red Bull München (Titelverteidiger)

(Titelverteidiger) Nürnberg Ice Tigers

Schwenninger Wild Wings

Straubing Tigers

Grizzlys Wolfsburg

Als Titelverteidiger geht Red Bull München als Favorit in die Saison 2023/24, jedoch zählen auch die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin zu den Topteams. Die Adler Mannheim haben zuletzt 2015 und 2019 triumphiert, die Eisbären Berlin holten 2021 und 2022 die Meisterschaft. Auch Vizemeister ERC Ingolstadt möchte sich unter den Topteams etablieren.

Der Modus der DEL-Saison 2023/2024 sieht vor, dass alle 14 Teams jeweils 52 Hauptrundenspiele bestreiten, gefolgt von den Playoffs, bei denen die ersten zehn Teams der Tabelle teilnehmen. Der Letzte der Hauptrunde steigt in die DEL2 ab, sofern der Meister der DEL2 die DEL-Lizenz beantragt und erhält. Die Playoffs starten am 10. März 2024 und enden im April 2024 mit der Finalserie und einem neuen Meister.

