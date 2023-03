Eishockey

vor 56 Min.

Der Abschied naht: Patrick Reimer schaut auf eine große Karriere zurück

Plus DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer könnte am Freitag das letzte Spiel seiner Karriere bestreiten. Sein Play-off-Bart ist besonders lang – und hat mit seiner Heimat Mindelheim zu tun.

Von Milan Sako

Der Bart ist eigentlich zu lang. Gemäß eines Rituals fassen die Eishockey-Profis in der heißesten Saisonphase, in den Play-offs, keinen Rasierer mehr an. Der Aberglaube besagt: Wer rasiert, verliert. Bei Patrick Reimer reicht die Matte allerdings schon fast bis auf das Trikot herunter, obwohl erst ein K.-o.-Spiel absolviert ist. Während bei den Teamkollegen lediglich längere Stoppeln im Gesicht zu erkennen sind. Reimer hat jedoch bereits den Sommer im Blick. In seiner Geburtsstadt Mindelheim wird der Eishockey-Profi beim Frundsbergfest, das an das Mittelalter im Allgäu erinnert, als Landsknecht im Fähnlein Ems mitwirken. Deswegen sprießen schon jetzt die Haare auch im Gesicht. Tradition verpflichtet und ist dem 40-Jährigen wichtig.

