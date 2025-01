Draisaitl führt Oilers in NHL zum Sieg

Angeführt von Eishockey-Superstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL einen späten Sieg gefeiert. Gegen die Anaheim Ducks stellte der 29-Jährige 1:35 Minuten vor Schluss den 3:2-Endstand her. Es war bereits sein 28. Saisontor (NHL-Bestwert) und der neunte spielentscheidende Treffer für den Deutschen in der laufenden Spielzeit.

«Ich bin sehr stolz darauf voranzugehen, wenn es am meisten gebraucht wird», sagte Draisaitl. Vor seinem Treffer behauptete er den Puck zunächst an der Bande, ehe er knapp zehn Sekunden später einen abgefälschten Pass von Darnell Nurse im Winkel unterbrachte. Zuvor hatten die Oilers eine zwischenzeitliche 2:0-Führung verspielt.

Nach dem zweiten Sieg in Serie steht Edmonton auf Rang fünf im Westen und befindet sich auf Playoff-Kurs.

Stützle kassiert vierte Pleite in fünf Spielen

Die Ottawa Senators haben hingegen die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen kassiert. Gegen die St. Louis Blues unterlag das Team um Tim Stützle klar mit 0:4.

Matchwinner der Blues war Brandon Saad, der einen Hattrick erzielte. Stützle stand knapp 18 Minuten auf dem Eis, blieb allerdings im dritten Spiel nacheinander ohne Scorerpunkt.

Mit 19 Siegen steht Ottawa noch auf dem achten Platz der Eastern Conference, der für die Playoffs berechtigt.