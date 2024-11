Draisaitl mit Edmonton ohne Chance in Montreal

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen bitteren Abend erlebt. Der deutsche Eishockey-Star verlor mit seinem Team bei den Montreal Canadiens 0:3 und mussten die zweite Niederlage in der NHL hintereinander einstecken. Vor allem Draisaitl erwischte gegen den das drittschlechteste Team der Liga einen miserablen Tag. Der 29-Jährige stand bei allen drei Gegentoren auf dem Eis und gab insgesamt nur zwei Schüsse auf das Tor der Canadiens ab. Superstar Connor McDavid kam sogar nur auf einen Torschuss.

Nach mehr als 39 torlosen Minuten hatte Brendan Gallagher den Rekordmeister in Führung gebracht. Kaiden Guhle und Jake Evans (ins leere Netz der Oilers) stellten im Schlussabschnitt den Endstand her. Montreals Goalie Sam Montembeault hielt insgesamt 30 Schüsse. Edmonton ist mit neun Siegen und 20 Punkten Fünfter der Pacific Division. Die nächste Chance auf einen Sieg hat Draisaitl am Dienstag bei den Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle.

In der Tabelle der besten Torschützen gab Draisaitl nach der Nullnummer die Führung an NHL-Urgestein Alexander Owetschkin ab. Der Russe traf beim 6:2-Sieg seiner Washington Capitals beim Utah Hockey Club doppelt und hat mit 15 Saisontreffern zwei mehr als Draisaitl, musste jedoch im Schlussdrittel mit einer Beinverletzung vom Feld. Auf der Jagd nach dem ewigen Tor-Rekord von Legende Wayne Gretzky (894) fehlen Owetschkin noch 27 Treffer.