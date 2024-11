Draisaitl-Treffer zu wenig für Edmonton Oilers in NHL

Die Edmonton Oilers haben trotz eines späten Ausgleichstreffers von Leon Draisaitl in der NHL eine weitere Niederlage kassiert. Der Eishockey-Star erzielte gegen die Toronto Maple Leafs 89 Sekunden vor Schluss das Tor zum 3:3 und erzwang damit eine Verlängerung. Dort aber trafen die Gastgeber zum 4:3 und gewannen die Partie. Zuvor hatte Draisaitl das siebte Saisontor von Connor McDavid vorbereitet, der zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Oilers traf.

Für die Oilers war es die dritte Begegnung in Serie, die erst in der Verlängerung entschieden wurde. Gegen Nashville und die New York Islanders hatte Edmonton jeweils gewonnen. Insgesamt war es die sechste Verlängerung der Saison für die Oilers und die zweite Niederlage nach der zusätzlichen Eiszeit.