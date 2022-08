EHC Red Bull München will sich zu Europas Champions krönen

Der EHC Red Bull München will in dieser Eishockey-Saison endlich den Titel in der Champions League gewinnen.

"In der Saison 2018/19 haben wir den Titelgewinn nur knapp verpasst. Auch in diesem Jahr waren wir nah dran, das hat uns enormes Selbstvertrauen gegeben. Diesmal wollen wir den Pokal nach Hause holen", verkündete Trainer Don Jackson. Kapitän Patrick Hager betonte: "Wir haben den Anspruch, bis zum Schluss dabei zu sein und das letzte Spiel zu gewinnen."

2019 waren die Münchner ins Finale eingezogen. In der abgelaufenen Spielzeit war für den deutschen Vizemeister im Halbfinale (0:3) gegen den finnischen Rekordmeister Tappara Tampere Schluss.

Die Münchner treffen nun in der Gruppenphase gleich wieder auf den Vorjahresfinalisten aus Tampere. Die weiteren Kontrahenten in Gruppe C sind Slovan Bratislava aus der Slowakei und die Schweizer von Rapperswil-Jona Lakers. Gegen Rapperswil bestreitet die Mannschaft von Trainer Jackson am 1. September auch ihren Gruppenauftakt.

Aus Deutschland sind neben den Münchnern noch Meister Eisbären Berlin, die Grizzlys Wolfsburg und die Straubing Tigers dabei. Die Niederbayern bekommen es bei ihrer Königsklassen-Premiere in Gruppe F mit Färjestad Karlstad aus Schweden, den Österreichern von Villach SV und Comarch Krakau aus Polen zu tun. Titelverteidiger ist Rögle BK aus Schweden.

(dpa)