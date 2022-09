Eishockey

17:25 Uhr

Fights im Eishockey: Auge um Auge, Zahn um Zahn

Als Hans Detsch (rechts) noch in Augsburg spielte, war es des Öfteren in Handgreiflichkeiten verwickelt. Unser Bild stammt aus dem Play-off-Viertelfinale 2017 gegen Nürnberg.

Plus Sind Faustkämpfe im Eishockey noch zeitgemäß? Auslöser der Diskussion diesmal ist eine Szene im Spiel Nürnberg gegen Frankfurt. Doch kaum einer will diese Fights abschaffen.

Von Andreas Kornes, Milan Sako Artikel anhören Shape

Es waren noch 2,1 Sekunden zu spielen in der Partie zwischen Nürnberg und Frankfurt, als das Geschehen eskalierte. Auf dem Eis lieferten sich die Profis mehrere Faustkämpfe. Auslöser war ein Duell zwischen Nürnbergs Blake Parlett und Ryan Olsen. Der Frankfurter Olsen, der bereits am 25. September wegen einer ähnlichen Situation vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mündlich verwarnt worden war, hatte zuvor seinen Kontrahenten mit einem Crosscheck gefoult. Parlett wiederum drosch in dem Boxkampf auf Olsen ein, als der Kanadier bereits auf dem Eis lag: Olsen ging mit blutigem Gesicht in die Kabine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen