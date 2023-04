Grubauer schließt WM-Teilnahme für Deutschland nicht aus

Vor dem Start in die NHL-Playoffs mit den Seattle Kraken hat Eishockey-Torwart Philipp Grubauer eine anschließende WM-Teilnahme für Deutschland nicht ausgeschlossen.

Er habe dem neuen Bundestrainer Harold Kreis gesagt, "wenn ich fit bin und wenn es passt, bin ich immer dabei", berichtete der 31-Jährige aus Rosenheim.

Der Fokus liege für ihn aber zunächst auf der ersten Runde in den Playoffs der National Hockey League. Die Kraken haben sich in ihrer zweiten NHL-Saison erstmals qualifiziert. Die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland beginnt am 12. Mai. "Da musst du ja erst mal durch die zweite Runde kommen", meinte Grubauer mit Blick auf seine mögliche Teilnahme. "Da ist noch sehr viel Zeit dazwischen."

(dpa)