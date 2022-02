Gutachten zu Vorwürfen gegen Reindl: DEB sagt Info-Veranstaltung ab

Plus Der DEB sagt kurzfristig eine Informationsveranstaltung ab, auf der die Ergebnisse eines Gutachtens zur Causa Reindl vorgestellt werden sollten. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen.

Der Plan war vermutlich ein anderer. Überstrahlt vom erhoffen Erfolg der Nationalmannschaft in Peking wollte der DEB am kommenden Mittwoch seinen Mitgliedern die Ergebnisse eines Gutachtens vorstellen, das die Vorwürfe gegen den DEB-Präsidenten Franz Reindl untersucht. Es kam anders. Erst schied die deutsche Mannschaft frühzeitig aus dem olympischen Turnier aus.