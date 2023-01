Eishockey

vor 55 Min.

Harold Kreis wird Eishockey-Bundestrainer, Alexander Sulzer sein Assistent

Plus Der Deutsche Eishockeybund präsentiert am Montag den neuen Bundestrainer und stellt ihm einen prominenten Assistenten an die Seite.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Längst ist kein Geheimnis mehr, dass Harold Kreis neuer Eishockey-Bundestrainer wird. Allein es fehlt noch die offizielle Bestätigung seitens des DEB. Diese soll am kommenden Montag um 14 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen