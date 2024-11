Kurioses Tor von Draisaitl - Oilers verlieren dennoch

Die Edmonton Oilers kommen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in dieser Saison nicht so recht in die Spur. Der Finalist um den Stanley Cup der vergangenen Saison unterlag den Minnesota Wild mit 3:5 (1:1, 1:3, 1:1). Es war die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

Leon Draisaitl traf dabei bereits nach 27 Sekunden glücklich zur Führung der Oilers, als ein Pass von ihm aus der eigenen Hälfte mehrfach abgefälscht wurde und Wild-Torhüter Marc-Andre Fleury durchrutschte. Für Draisaitl wurde der Treffer als 15. Saisontor gezählt, womit der deutsche Nationalspieler die Torjägerliste der Liga mit anführt.

Der 39 Jahre alte Fleury berappelte sich in seiner 1030. NHL-Partie von dem Missgeschick und zeigte danach 29 Paraden. Eine ausgeglichene Partie entschied letztlich Frederick Gaudreau mit zwei Treffern für die Wild.

Siege für Seider und Reichel

Die anderen Deutschen in der NHL erlebten ebenfalls einen wechselhaften Abend. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators beim 2:3 bei den Vegas Golden Knights die vierte Niederlage in Serie. Stützle steuerte eine Torvorlage bei, seine 15. der Saison. Moritz Seider gewann mit den Detroit Red Wings dank zwei später Treffer mit 2:1 gegen die New York Islanders. Lukas Reichel siegte mit den Chicago Blackhawks gegen die Florida Panthers mit 3:1, stand dabei aber nur wenige Minuten auf dem Eis. Nico Sturm fehlt seinen San Jose Sharks weiterhin; die Sharks unterlagen den St. Louis Blues mit 2:3 nach Penaltyschießen.

Am Ende unterlagen die Oilers den Wild mit 3:5. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa