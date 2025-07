«Nicht allzu besorgt»: Vorsichtige Entwarnung bei Draisaitl

Vorsichtige Entwarnung bei Eishockey-Star Leon Draisaitl. Der Toptorschütze der nordamerikanischen Profiliga NHL hat sich nach Angaben seines Trainers bei den Edmonton Oilers wohl nicht schwerer verletzt, wird jedoch mindestens für die kommenden zwei Partien ausfallen.

«Ich bin nicht allzu besorgt», sagte Headcoach Kris Knoblauch über seinen Star: «Er sollte lange vor den Play-offs wieder zurück sein.» Einen genauen Termin für die Rückkehr des 29 Jahre alten Kölners gab der Trainer jedoch nicht. Die Oilers haben in der regulären Saison noch sieben Partien zu absolvieren. Derzeit liegt der Finalist der vergangenen Saison als Dritter der Pacific Division klar auf Play-off-Kurs.

Draisaitl war in der Nacht zum Freitag beim 5:3 bei den San Jose Sharks im zweiten Drittel in der Kabine verschwunden und nicht mehr auf das Eis zurückgekehrt. Coach Knoblauch bestätigte nun eine Verletzung des Unterkörpers. Diese soll jedoch nichts mit der Verletzung zu tun haben, wegen der Draisaitl erst in den letzten Wochen vier Spiele verpasst hatte. Neben Draisaitl müssen die Oilers auch weiterhin auf Superstar Connor McDavid, Abwehr-Ass Mattias Ekholm und Stammtorhüter Stuart Skinner verzichten.