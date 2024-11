Tim Stützle gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Nico Sturm

Das Duell zweier deutscher Eishockey-Nationalspieler in der NHL hat Tim Stützle für sich entschieden. Mit 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) setzten sich die Ottawa Senators auswärts bei den San Jose Sharks und Nico Sturm durch. Nach fünf Niederlagen in Serie haben die Senators nun zwei Siege nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga eingefahren.

Stützle war dabei auch der auffälligere Akteur: Der 22-jährige Angreifer war an drei Toren der Senators beteiligt, damit hat er in dieser Saison bereits 19 Assists auf dem Konto und rangiert in der NHL-Bestenliste auf dem neunten Platz. Auch den Siegtreffer von Adam Gaudette vier Minuten vor Spielende legte Stützle auf.

Seider am Siegtreffer beteiligt

Moritz Seider gewann mit den Detroit Red Wings mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Calgary Flames. Seider war am Siegtreffer von Lucas Raymond in der vierten Minute der Verlängerung beteiligt. In Überzahl kam der deutsche Nationalspieler zu seinem elften Assist der Saison.

Die Chicago Blackhawks um Lukas Reichel bejubelten beim 6:2 (2:0, 4:1, 0:1) gegen die Dallas Stars ihren höchsten Saisonsieg. Die Gastgeber erzielten im zweiten Drittel vier Treffer, Reichel blieb ohne Torbeteiligung.

JJ Peterka musste mit den Buffalo Sabres nach drei Siegen nacheinander indes eine Niederlage einstecken. Mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) verloren die Sabres gegen die Minnesota Wild. Keiner der 39 Versuche fand einen Weg vorbei an Wild-Torhüter Filip Gustavsson.