Kanadier Woodcroft neuer Trainer der Straubing Tigers

Eishockey-Erstligist Straubing Tigers hat nach der Trennung vom langjährigen Trainer Tom Pokel einen Nachfolger gefunden. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga verpflichtete den Kanadier Craig Woodcroft als neuen Coach, wie die Bayern mitteilten.

«Craig bringt eine enorme Erfahrung mit, kennt das deutsche Eishockey bestens und war bereits in der PENNY DEL tätig», sagte Jason Dunham, der sportliche Leiter, über den international erfahrenen 55-Jährigen.

Mit Adler Mannheim deutscher Meister

Woodcroft war als Spieler für mehrere deutsche Vereine aktiv. Später wurde er Assistenztrainer bei den Adler Mannheim und gewann die deutsche Meisterschaft. Später arbeitete er auch kurzzeitig als Chefcoach dort, unter seiner Regie scheiterte der Südwest-Club in der folgenden Saison aber schon vor dem Viertelfinale. Danach folgten unter anderem Engagements als Trainer in Belarus und der Schweiz.

Mehr als acht Jahre hatte Vorgänger Pokel in seiner Ära den Club geprägt. Der Amerikaner führte das Team in den vergangenen Jahren zu kontinuierlichen Erfolgen. Doch zuletzt hatten die Verantwortlichen große Zweifel, ob Pokel den Verein nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie in die Playoffs führen kann.