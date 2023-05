Kreis lässt vor WM noch Spielraum für NHL-Verstärkungen

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis lässt sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland noch Spielraum für Nachnominierungen aus der NHL.

Zum WM-Auftakt wurden noch vier Kaderplätze bei der offiziellen Meldung offen gelassen.

Kreis verzichtete zunächst darauf, den dritten Torhüter Maximilian Franzreb (Bremerhaven) sowie die Stürmer Manuel Wiederer (Berlin) und Filip Varejcka ( München) zu melden. Zudem wird Abwehrspieler Leon Gawanke (Manitoba Moose/AHL) erst am Wochenende in Tampere erwartet.

Somit bleibt dem Deutschen Eishockey-Bund noch die Möglichkeit, die Topstars Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) nachzunominieren, sollten diese Spieler in den kommenden Tagen in den NHL-Playoffs ausscheiden. Dies könnte bei Torhüter Grubauer bereits am Sonntag so weit sein. DEB-Sportdirektor Christian Künast hatte zuletzt eine mögliche WM-Teilnahme beider NHL-Stars nicht ausgeschlossen.

