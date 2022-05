Leon Draisaitl vor Duell gegen Marco Sturm

Leon Draisaitl trifft in den NHL-Play-offs auf Ex-Bundestrainer Marco Sturm. Von Bedeutung ist das für den Kölner eher nicht. Er will an die Erfolge einer goldenen Ära anknüpfen.

Leon Draisaitl sieht wie jemand aus, der in diesem Moment gerne woanders wäre. Stattdessen sitzt der 26-jährige Kölner am vergangenen Sonntagabend vor einer Kamera im kanadischen Edmonton und beantwortet Fragen einer kleinen Runde Journalisten aus seiner Heimat. Der Zeitplan des Eishockey-Stars ist eng getaktet. In der Nacht von Montag auf Dienstag startete er mit seinen Edmonton Oilers in die erste Play-off-Runde der National Hockey League ( NHL).

Draisaitl und Sturm kennen und schätzen sich

Gegner sind die Los Angeles Kings, wo mit Marco Sturm ein ehemaliger Bundestrainer zum Trainerteam gehört. Draisaitl und Sturm kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten mit der Nationalmannschaft. Ein interessantes Duell also, sollte man meinen. Und natürlich gibt es Fragen dazu. Ob das etwas Besonderes sei. Ob eine Wette laufe. Ob es im Vorfeld noch ein Telefonat gegeben habe. Aber schnell wird einmal mehr klar, dass im Profisport für derartige Folklore kein Platz ist. „Ne, eine Wette gibt es nicht. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich mit Marco in Kontakt war. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das wieder passiert.“

Also geht es eben um all die Themen, die Draisaitl nun schon seit Jahren vor den Play-offs abarbeitet. Vorfreude? „Natürlich, riesig.“ Form? „Wir sind sehr gut vorbereitet. Es wird eine spannende, gute Serie, glaube ich.“

Leon Draisaitl hat erneut eine herausragende Hauptrunde gespielt

„Benjamin, go ahead“, sagt der PR-Mann der Oilers, der die Presserunde mit strenger Stimme dirigiert, zu einem Kollegen, der artig seine virtuelle Hand gehoben hat. Ob die Mannschaft pünktlich zu den Play-offs in ihrer Top-Verfassung sei. Draisaitl: „Ich würde schon so sagen. Ich glaube, dass wir über die letzten Wochen viel an unserem Spiel gearbeitet haben. Dass wir uns in einigen Bereichen extrem weiter entwickelt haben und besser geworden sind.“ Trotzdem seien die Play-offs noch mal ein ganz anderes Kaliber, alle begännen wieder von Neuem. „Deswegen müssen wir schauen, dass wir unser Spiel sofort aufs Eis kriegen.“

So tröpfelt die Fragerunde durch die avisierte Viertelstunde. Es geht um die erneut herausragende Hauptrunde Draisaitls, der es auf 55 Tore und 55 Vorlagen gebracht hat. Auch dank dieser Bilanz hat Edmonton als zweitbestes Team der Pacific-Division nach den Calgary Flames den Heimvorteil gegen die Kings. Die wiederum belegten Rang drei und müssen mit zwei Auswärtsspielen in Edmonton starten.

Draisaitl will das kanadische Traditionsteam erfolgreich durch die Play-offs führen, im Idealfall bis hin zum Gewinn des Stanley Cups. Seit 2014 spielt der Kölner nun schon für die Oilers, kam seitdem aber nie über die zweite Play-off-Runde hinaus. Und das, obwohl er und sein Teamkollege Connor McDavid zu den Superstars der besten Eishockeyliga der Welt gehören. Also redet Draisaitl an diesem Abend auch über den Druck, den man in einer kanadischen Stadt immer so ein bisschen habe. In Kanada ist Eishockey Nationalsport. Der Gewinn des Stanley Cups würde die Mannschaft in den Olymp befördern. Und ihr auch die Bürde der ruhmreichen Oilers-Vergangenheit von den Schultern nehmen. In den 1980er Jahren seien die Fans sehr verwöhnt worden mit Erfolgen, sagt Draisaitl. Es war die goldene Ära des Klubs, der damals die Eishockey-Legenden Wayne Gretzky und Mark Messier in seinen Reihen hatte und gleich fünfmal den Stanley Cup gewann. „Wir wissen, für wen wir hier spielen und wir wollen die Mannschaft sein, die diese Zeiten zurückbringt.“ Es gäbe niemanden, der das mehr wolle als die Spieler.

„Max, go ahead“, schnarrt der PR-Mann. Ob die Vorbereitung auf einen Play-off-Gegner sich von der auf ein normales Hauptrundenspiel unterscheide, will besagter Max wissen. Einen Tick intensiver sei das schon, antwortet Draisaitl. „Es ändert sich ein bisschen was, aber man will auch nicht ein zu großes Fass aufmachen. Wir müssen trotzdem unser Spiel durchziehen. L.A. wird genau das Gleiche probieren. Das sind zwei gute Teams mit zwei Trainern, die sich gut kennen. Wir werden gut vorbereitet sein.“

Letzte Frage. Ob Deutschland dank Leon Draisaitl in einen NHL-Hype geraten könne. Kurz muss er schmunzeln. Das werde schon seit inzwischen acht Jahren vorhergesagt. Pause. Der letzte Hype, der aus dem US-Sport nach Deutschland schwappte, war untrennbar mit dem Namen des Basketballers Dirk Nowitzki verbunden. Es bedürfe wohl schon des Stanley Cups, um etwas Ähnliches im Eishockey zu schaffen, sagt Draisaitl noch.

