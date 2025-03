NHL: Draisaitl-Serie reißt bei Kantersieg

Die imposante Serie des deutschen Eishockey-Topstars Leon Draisaitl ist gerissen. Der 29-Jährige von den Edmonton Oilers blieb nach 18 NHL-Spielen in Folge mit mindestens einer Torbeteiligung erstmals wieder ohne Scorerpunkt - und das ausgerechnet beim 7:1-Kantersieg gegen den Utah Hockey Club.

Für die Oilers war es der dritte Sieg nacheinander, die Qualifikation für die Playoffs rückt damit in greifbare Nähe. Draisaitl war zuvor beim 3:2-Sieg gegen die Buffalo Sabres am 25. Januar letztmals ohne eigene Torbeteiligung geblieben. Seine Serie danach war die viertlängste eines NHL-Spielers, der nicht in Nordamerika geboren wurde.

Auch der deutsche Stürmer Tim Stützle trug sich bei den Ottawa Senators nicht in die Scorerliste ein. Im kanadischen Duell verloren die Senators bei den Montreal Canadiens mit 3:6 und kassierten damit die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Folge. Dennoch hat Ottawa weiterhin gute Chancen, zumindest eine Wildcard für die Playoffs zu erreichen.

Owetschkin kommt Rekord nicht näher

Unterdessen verloren die Detroit Red Wings mit Moritz Seider ihr Auswärtsspiel bei den Washington Capitals klar mit 1:4. Seider war am einzigen Treffer seines Teams nicht beteiligt. Bei Washington blieb Superstar Alexander Owetschkin ohne Tor, damit steht er zunächst weiterhin bei 887 Treffern in seiner NHL-Karriere. Auf den Rekord von Wayne Gretzky (894) fehlen ihm sieben Tore.

Keine Chance hatten auch die Chicago Blackhawks mit Lukas Reichel, die bei den Seattle Kraken mit 2:6 untergingen. Allerdings bereitete Reichel das zwischenzeitliche 2:0 seines Teams im ersten Drittel vor, ehe die Kraken das Spiel eindrucksvoll drehten. Bei Seattle kam Torhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz.