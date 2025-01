NHL: Draisaitl verliert deutsches Duell gegen Seider

Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl hat in der NHL das Duell mit seinem Landsmann Moritz Seider knapp verloren. Draisaitl und seine Edmonton Oilers unterlagen Seider und den Detroit Red Wings in eigener Halle mit 2:3 nach Penaltyschießen. Damit endete auch die kleine Erfolgsserie der Kanadier, Edmonton verlor erstmals nach drei Siegen in Folge. Detroit hingegen durfte den vierten Sieg nacheinander bejubeln.

Der Kölner Draisaitl brachte die Oilers bereits nach etwas mehr als sechs Minuten mit seinem 36. Saisontor in Führung, Jeff Skinner erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Die Red Wings schlugen im zweiten Drittel aber zurück und glichen durch Michael Rasmussen und Dylan Larkin binnen zwei Minuten aus. Nach einem torlosen Schlussabschnitt fiel auch in der Verlängerung keine Entscheidung. Im Penaltyschießen verwandelte Detroit beide Versuche, während die Oilers zweimal scheiterten.

Stützle mit Assist bei Sieg gegen Washington

Ebenfalls eine Zusatzschicht einlegen mussten Tim Stützle und die Ottawa Senators. Das kanadische Hauptstadtteam gewann sein Heimspiel gegen das Spitzenteam der Washington Capitals mit 5:4 nach Verlängerung. Stützle bereitete das zwischenzeitliche 4:2 seines Teams vor. Bei den Capitals erzielte Alexander Owetschkin sein 876. Karrieretor, damit fehlen ihm nur noch 18 bis zum NHL-Rekord von Wayne Gretzky.

Eine Niederlage musste unterdessen Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks hinnehmen. Die Blackhawks unterlagen bei den Carolina Hurricanes mit 2:3. Reichel blieb dabei ohne Scorerpunkt.