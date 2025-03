NHL: Draisaitls Vorlage eröffnet Oilers den nächsten Erfolg

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den nächsten wichtigen Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Der Kölner leitete beim 3:1 bei den New York Rangers den ersten Treffer in Überzahl ein und baute seine Punkteserie auf 18 Spiele in Folge aus. Es war bereits der 102. Scorerpunkt für den besten Torschützen der laufenden Saison (49).

Durch den 39. Erfolg festigten die Oilers den zweiten Rang in der Pacific Division hinter den Vegas Golden Knights. Die mussten sich überraschend 0:3 bei den Detroit Red Wings um Moritz Seider geschlagen geben, der jedoch ohne Scorerpunkt blieb.

Draisaitl leistet Schützenhilfe für Seiders Red Wings

Dank ihres 32. Sieges und der Schützenhilfe der Oilers rückten die Red Wings in der Eastern Conference bis auf zwei Punkte an die Rangers heran. Die belegen den letzten Wildcard-Platz, der noch zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

Nico Sturm musste dagegen mit den favorisierten Florida Panthers eine überraschende Niederlage einstecken. Der Neuzugang verlor mit dem Meister 2:4 bei den New York Islanders. Auch für Philipp Grubauer setzte es eine Pleite. Der Goalie kam für die Seattle Kraken beim 2:3 nach Verlängerung gegen Ligaprimus Winnipeg Jets nicht zum Einsatz.