Schwenningen erzwingt drittes Playoffspiel gegen Nürnberg

Die Schwenninger Wild Wings haben in der ersten Playoffrunde der Deutschen Eishockey Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers ausgeglichen und ein Entscheidungsspiel erzwungen. Nach dem 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Erfolg der Wild Wings kommt es am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Nürnberg zum Showdown um den Viertelfinaleinzug. Gegner ist dann ab Sonntag (19.00 Uhr/Magentasport) Hauptrundensieger ERC Ingolstadt.

Der ehemalige NHL-Profi Brett Ritchie sorgte mit einem Doppelschlag (9. Minute/21.) für die ersten beiden Schwenninger Tore. Die Gäste konnten durch Jeremy McKenna nur zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen (16.).

Hartes drittes Drittel

In einem äußerst harten Schlussdrittel mit zahlreichen Strafzeiten und Prügeleien schafften es die Ice Tigers nicht mehr, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Sekunden vor dem Ende erhöhte Brandon McMillan noch auf 3:1.