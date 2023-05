"Tha Doggfather" kommt: Snoop Dogg will bei NHL-Team einsteigen

Ein ungewöhnlicher Investor will beim Eishockeyteam der Ottawa Senators einsteigen: Rapper und Multi-Unternehmer Snoop Dogg zeigt Interesse an dem NHL-Klub.

Nein, Investoren oder Klub-Besitzer haben keinen guten Ruf. Stehen in der Skala der beliebtesten Berufe irgendwo zwischen Journalist und Totengräber. Aus dem englischen Fußball wird berichtet, dass die Fans von Manchester United inzwischen eine "Armee von Anhängern" aufgestellt haben, um gegen ihre Besitzer, die verhasste Glazer-Familie, zu protestieren. Vor dem jüngsten Heimspiel gegen Aston Villa verweigerten einige hundert Fans in den ersten 18 Minuten jeglichen Support - für jedes Horror-Jahr unter Joel und Avram Glazer eine Minute.

Wert der Ottawa Senators wird auf 800 Millionen US-Dollar geschätzt

Insofern hat uns die Nachricht gefreut, dass sich ein außergewöhnlicher Mann für den Eishockey-Klub interessiert, in dem der deutsche Stürmer Tim Stützle für Furore sorgt. Der Hip-Hop-Zeremonienmeister Snoop Dogg ist an einem Einstieg bei den Ottawa Senators aus der National Hockey League interessiert.

Calvin Cordozar Broadus Jr., wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, lobte zuvor in einem Post auf Instagram den Geschäftsmann Neko Sparks für dessen Pläne eines Kaufs des NHL-Teams. "Ich freue mich darauf, ein Teil dieser Besitzer-Gruppe zu sein", schrieb Snoop Dogg. Die Senators sollen verkauft werden, nachdem der Besitzer Eugene Melnyk gestorben ist. Der Wert des Teams wird auf 800 Millionen US-Dollar geschätzt.

Eine Angestellte dreht nur Joints für Snoop Dogg

Nun wird die Musik von Snoop Dogg bislang eher in Fankreisen der Basketballer und Football-Fans verortet. In der Halbzeit-Show des Superbowl 2022 zelebrierte der Exzentriker einen Auftritt. Snoop Dogg schmückt sich bisweilen mit scharfen Waffen und soll dem Konsum von Marihuana nicht abgeneigt sein, was eine schamlose Untertreibung ist. Zu seiner Entourage zählt Renegade Piranha, die nur dafür angestellt ist, die Joints für den Chef zu drehen. Er ist, nun ja, unternehmerisch breit aufgestellt und produzierte neben Klamotten im Doggystyle auch einen Pornofilm.

Der Eishockeysport ist bislang für ehrliche, harte Arbeit auf und neben dem Eis bekannt. Aber warum nicht auch mal Extrem-Chillen auf dem Eis, statt verbissen einer Gummischeibe hinterherzuhetzen? In Großbuchstaben fügte Snoop Dogg seinem Post hinzu: "Ich will Eishockey zurück in unsere Gemeinschaft bringen." Brüder und Schwestern, kauft fette Goldketten und Glitzerbrillen. "Tha Doggfather" kommt.

