Torwart Niederberger feiert Titel-Hattrick

Er hat es wieder getan. Torhüter Mathias Niederberger feiert seine dritte deutsche Eishockey-Meisterschaft in Serie. Dieses Mal mit München, nachdem er im vergangenen Jahr noch der Spielverderber war.

Vom Spielverderber zum Meisterschaftshelden in der bayerischen Landeshauptstadt: Nationaltorwart Mathias Niederberger vom EHC Red Bull München ist stolz auf seinen persönlichen Titel-Hattrick in der Deutschen Eishockey Liga. "Natürlich bedeutet mir das was. Jeder Eishockey-Spieler möchte am Ende des Jahres hier stehen und die Meisterschaft feiern. Ich bin unglaublich dankbar", sagte der 30-Jährige nach dem entscheidenden 3:1 am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt. Die Münchner siegten damit in der Finalserie 4:1.

2021 und 2022 triumphierte Niederberger noch mit den Eisbären Berlin. In der letztjährigen Finalserie brachte er die Spieler des EHC München mit seinen Reflexen noch an den Rand der Verzweiflung. Dieses Mal machte er nun mit München seinen persönlichen Titel-Hattrick perfekt. "Einer, der letztes Jahr im Weg stand, war jetzt auf unserer Seite. Und das hat natürlich viel geholfen", merkte EHC-Sportdirektor Christian Winkler an.

Wenn es darauf ankam, war Niederberger auch in den diesjährigen Playoffs wieder zur Stelle. "Wir haben so viel Energie und Kraft reingesteckt das ganze Jahr über. Ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft", sagte der Nationaltorwart.

(dpa)