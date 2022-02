Eishockey-Verband

18:08 Uhr

Vorwürfe gegen DEB-Präsident Franz Reindl: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Plus Die verbandsinterne Opposition hatte Strafanzeige gegen Reindl erstattet. Der DEB-Präsident will in Kürze das Ergebnis eines eigenen Gutachtens vorstellen.

Von Andreas Kornes

Der Deutsche Eishockeybund (DEB) lenkt dieser Tage alle Aufmerksamkeit auf seine Nationalmannschaft. Die reiste am Mittwoch zu den Olympischen Winterspielen nach Peking. DEB-Präsident Franz Reindl wird die Auftritte der Mannschaft von Deutschland aus verfolgen. Offiziell hatte er auf seinen Platz in der Delegation zugunsten eines weiteren Betreuers oder Trainers verzichtet. Vermutlich dürfte er aber auch nicht besonders erpicht darauf sein, in China ständig auf den Ärger im eigenen Verband angesprochen zu werden.

