Eishockey-WM 2023: Schweiz - Deutschland im Viertelfinale live im Free-TV und Stream sehen

Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 spielt die Schweiz gegen Deutschland. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Seit dem 12. Mai 2023 läuft die Eishockey-WM 2023. Nach der Gruppenphase treten nun die besten aus Gruppe A und aus Gruppe B im Viertelfinale gegeneinander an. Die Schweiz spielt gegen Deutschland also um den Einzug ins Halbfinale.

Beide Teams haben sich bereits in der Gruppenphase in guter Form gezeigt und sind sich gegenseitig alte Bekannte. Für das DEB-Team geht es bei dem Spiel um mehr als den WM-Titel: Deutschland spielt gleichzeitig um die direkte Olympia-Qualifikation für 2026.

Sie wollen wissen, wann das Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland läuft und wo sie die Übertragung live im Free-TV und Live-Stream sehen können? Alle Infos dazu haben wir hier für Sie, ebenso wie eine Bilanz zu den beiden Teams: Wer hat die Nase vorn und schafft es ins Halbfinale?

Eishockey-WM 2023: Schweiz vs. Deutschland im Viertelfinale - Termin und Uhrzeit

Das Eishockey-WM-Spiel Schweiz gegen Deutschland findet am Donnerstag, dem 25. Mai 2023 statt. Startuhrzeit des Duells ist 15.20 Uhr. Das Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 findet in der lettischen Hauptstadt Riga statt, in derselben Arena wie bereits die Spiele aus Gruppe B. Dafür reist das deutsche Team aus Gruppe A am Vormittag aus dem finnischen Tampere an. Das Halbfinale der Eishockey-WM 2023 folgt anschließend am Samstag, dem 27. Mai.

Schweiz - Deutschland im Viertelfinale der Eishockey-WM 2023: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Eishockey-WM 2023 gleicht einem Flickenteppich: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gab es im Free-TV zu sehen, die meisten anderen Matches allerdings nicht. Das Duell Schweiz gegen Deutschland im Viertelfinale läuft bei Eurosport 1. Zusätzlich gibt es einen Live-Stream auf der Website des Senders.

Im Pay-TV gibt es außerdem eine Übertragung von MagentaSport, allerdings benötigt man dafür ein Abo: Als Telekom-Kunde kostet ein MagentaSport-Abo 4,95 Euro pro Monat, für Nicht-Kunden sind es 9,95 Euro monatlich. Hier finden Sie alle Infos zum Viertelfinale Schweiz gegen Deutschland noch einmal auf einen Blick:

Was: Eishockey-WM 2023, Viertelfinale Schweiz - Deutschland

2023, Viertelfinale - Wo: Arena Riga , Riga , Lettland

Arena , , Datum: Morgen, Donnerstag, 25. Mai 2023

Morgen, Donnerstag, 25. Mai 2023 Uhrzeit: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Free-TV: Eurosport1

Eurosport1 Live-Stream: Eurosport1, MagentaSport

Deutschland gegen Schweiz im Viertelfinale: Die Bilanz beider Teams bei der Eishockey-WM 2023

Die Schweiz geht laut Spielplan der Eishockey-WM 2023 nach Abschluss der Gruppenphase als souveräner Sieger aus Gruppe B hervor: Das Team siegte haushoch gegen Slowenien, gewann gegen Norwegen, Kasachstan, die Slowakei, konnte sich sogar gegen Kanada durchsetzen und gewann gegen Tschechien. Am 7. Spieltag kam es dann zur ersten und einzigen Niederlage nach Overtime mit 3:4 gegen Lettland.

Das DEB-Team muss sich gegen die Schweizer also warm anziehen, denn Deutschland liegt in Gruppe A hinter den USA, Schweden und Finnland nur auf Platz vier. Die deutsche Mannschaft hat drei Niederlagen zu verzeichnen: Gegen Schweden mit 0:1, gegen Finnland mit 3:4 und gegen die USA mit 2:3. Gegen Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich konnte Deutschland gewinnen.

Ebenfalls im WM-Viertelfinale 2023 spielen die USA gegen Tschechien, Kanada gegen Finnland und Schweden gegen Lettland.

Die Teams aus der Schweiz und Deutschland begegneten sich bereits häufiger in bei Eishockey-Weltmeisterschaften: 2021 standen sich die beiden Teams sogar schon Mal im WM-Viertelfinale in Riga gegenüber - damals konnte Deutschland die Schweiz nach dem Penalty-Schießen mit 3:2 besiegen. In dieser Saison hat die Schweiz dagegen bisher eine bessere Performance gezeigt und geht als Favorit ins Match gegen das Deutschland.