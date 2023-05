Halbfinale der Eishockey-WM 2023: USA - Deutschland live im Free-TV und Stream

Im Halbfinale der Eishockey-WM 2023 treffen die USA auf Deutschland. Den Termin, die Übertragung im Free-TV und Stream sowie eine Bilanz stellen wir Ihnen vor.

Bei der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland stehen mittlerweile die beiden Halbfinals an. Ursprünglich sollte das Turnier im russischen St. Petersburg stattfinden. Im Zuge des Krieges in der Ukraine entzog der Weltverband IIHF den russischen Gastgebern jedoch die Weltmeisterschaft. Während die Eishockey-WM bisher in der Arena Riga der lettischen Hauptstadt sowie der Nokia-Areena im finnischen Tampere ausgespielt wurde, dient letztere als Austragungsort für die verbleibenden Spiele im Halbfinale, dem Spiel um Platz 3 sowie dem Finale.

Nachdem Deutschland die Vorrundengruppe als Vierter überstehen konnte, setzte sich das Team um Bundestrainer Harold Kreis im Viertelfinale gegen die Schweiz durch. Im Halbfinale trifft die deutsche Nationalmannschaft nun auf die USA. Wann und wo Sie die Partie im Free-TV und Live-Stream verfolgen können, das erfahren Sie hier. Zudem finden Sie eine Bilanz beider Teams.

Halbfinale der Eishockey-WM 2023 morgen: Termin und Uhrzeit der Partie USA - Deutschland

Die deutsche Auswahl trifft gemäß dem Spielplan der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland morgen am 27. Mai 2023 um 17.20 Uhr auf das Team der Vereinigten Staaten von Amerika. Austragungsort ist die Nokia-Areena im finnischen Tampere, die Platz für mehr als 13.500 Zuschauer bietet. Anbei eine kurze Übersicht rund um das Halbfinale:

Was: 86. Eishockey-WM 2023 USA - Deutschland , Halbfinale

86. 2023 - , Wo: Nokia-Areena, Tampere , Finnland

Nokia-Areena, , Datum: Samstag, der 27. Mai 2023

Samstag, der 27. Mai 2023 Uhrzeit: 17.20 Uhr

17.20 Uhr Free-TV: Sport1

Live-Stream: Sport1 , MagentaSport

USA - Deutschland im Halbfinale der Eishockey-WM 2023: Übertragung morgen im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Eishockey WM 2023 übernehmen Sport1 sowie MagentaSport. Sport1 hat unter anderem 30 Vorrundenspiele gezeigt. Ebenfalls übernimmt der Privatsender die Übertragung sämtlicher Partien im Free-TV mit deutscher Beteiligung. Somit kann auch das Spiel zwischen den USA und Deutschland im analogen Fernsehen verfolgt werden. Der Sender überträgt in den Finalrunden aber ohnehin alle Spiele - unabgänig von der deutschen Beteiligung.

Eine Alternative stellt ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV beziehungsweise MagentaSport dar. Kostet dieses an sich 9,99 Euro im Monat, bezahlen Sie mit einem Telekom-Vertrag lediglich 4,99 Euro.

Der Weg ins Halbfinale bei der Eishockey-WM 2023 für Deutschland

Deutschland hat bereits zahlreiche Partien spielen müssen, um die Runde der besten Vier zu erreichen. Wir haben Ihnen den Weg der deutschen Auswahl vom ersten Spiel bis ins Halbfinale zusammengestellt:

Vorrundenphase in Gruppe A:

Freitag, 12. Mai, 19.20 Uhr: Schweden - Deutschland , 1:0

, 1:0 Samstag, 13. Mai, 19.20 Uhr: Deutschland - Finnland , 3:4

- , 3:4 Montag, 15. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland - USA , 2:3

- , 2:3 Donnerstag, 18. Mai, 19.20 Uhr: Dänemark - Deutschland , 4:6

- , 4:6 Freitag, 19. Mai, 19.20 Uhr: Österreich - Deutschland , 2:4

- , 2:4 Sonntag, 21. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland - Ungarn , 7:2

- , 7:2 Dienstag, 23. Mai, 11.20 Uhr: Deutschland - Frankreich , 5:0

Viertelfinale:

Donnerstag, 25. Mai 2023, 15.20 Uhr: Schweiz - Deutschland , 1:3

Halbfinale:

Samstag, 27. Mai 2023, 17.20 Uhr: USA - Deutschland

USA vs. Deutschland im Halbfinale der Eishockey-WM 2023: Die Bilanz beider Teams

Wie die Kollegen von sportschau.de berichten, haben die USA im direkten Vergleich mit Deutschland die Nase vorn. Bei 73 Begegnungen konnten die US-Amerikaner 50 Siege einfahren. Deutschland konnte lediglich 17 Partien gewinnen, wobei 6 Spiele mit einem Remis endeten. Das wird auch am Torverhältnis deutlich: 310:190 Tore zugunsten der USA.