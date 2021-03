22:05 Uhr

0:1 in Berlin: Kein Tor, keine Punkte

Zwei Tage nach dem 4:3-Erfolg in der Saturn-Arena muss sich der ERC Ingolstadt am Freitagabend den Eisbären Berlin mit 0:1 geschlagen geben. Shedden-Team agiert stark in Unterzahl, aber glücklos im Powerplay.

Von Dirk Sing

Der ERC Ingolstadt hat am Freitagabend des zweite Duell mit den Eisbären Berlin innerhalb von 48 Stunden verloren. Nach dem 4:3-Erfolg am Mittwoch in der Saturn-Arena mussten sich die Panther diesmal in Berlin mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) geschlagen geben. Bereits am Sonntag (19.30 Uhr) empfängt der ERCI die Grizzlys Wolfsburg.

„Wir müssen dieses Match genau so angehen wie das letzte. Die Eisbären verfügen über eine erfahrene und sehr gute Mannschaft, die mit Abstand die Tabelle im Norden anführt. Individuell zählt dieses Team zu den Top Drei in der gesamten Liga“, meinte Panther-Stürmer Tom Wohlgemuth vor dem Eröffnungsbully im Interview bei MagentaSport. Sein Cheftrainer Doug Shedden setzte bei dieser „Neuauflage“ auf den gleichen Kader wie 48 Stunden zuvor in der Saturn-Arena. Einzige kleine, aber feine Änderung: Für Michael Garteig, der eine Verschnaufspause erhielt, durfte sein Back-up Nico Daws zwischen die Pfosten.

Nico Daws steht zwischen den Pfosten des Ingolstädter Kastens

Der 20-jährige Deutsch-Kanadier erwischte dabei einen Start, den sich grundsätzlich kein Eishockey-Goalie wünscht – ein frühes Gegentor! In der dritten Minute zog Eisbären-Verteidiger Ryan McKiernan von der blauen Linie ab und die Scheibe landete über der Fanghand von Daws genau im Winkel. Viel hätte nicht gefehlt und es wäre aus Sicht der Panther kurz darauf sogar noch schlimmer geworden. Doch bei einem schnellen Zwei-gegen-Eins-Angriff der Berliner traf Topscorer Marcel Noebels nur den rechten Pfosten (5.).

Die Panther taten sich zunächst schwer, in der Offensive Akzente zu setzen. Dennoch wäre ihnen in der sechsten Minute quasi aus dem Nichts beinahe der Ausgleich gelungen. Nach einem Fehler von Schlussmann Mathias Niederberger hinter dem eigenen Kasten kam Wojciech Stachowiak plötzlich frei zum Abschluss, zielte jedoch ein Stück zu hoch. Auch in der Folge waren die Eisbären dem zweiten Treffer näher als die Panther dem Ausgleich. Dass den Gästen bis zur ersten Pause jedoch weiteres Ungemach erspart blieb, lag in erster Linie an Nico Daws. Der Youngster wurde von Minute zu Minute stärker und trieb die Hausherren regelrecht zur Verzweiflung. Vor allem seine „Doppel-Rettungstat“ gegen Marcel Noebels und Lukas Reichel (17.) war dabei sehenswert.

Partie ist für Ingolstadts Brandon DeFazio vorzeitig beendet

Wild wurde es dann in der 18. Minute: Nach einem Check gegen den Kopf und Nacken von Sebastian Streu ging es für den „Übeltäter“ Brandon DeFazio in den Infight. McKiernan spielte dabei den „Rächer“ und bat den Ingolstädter Angreifer zum Faustkampf. Nachdem beide Kontrahenten dabei ihre Handschuhe ausgezogen hatten, war das Match für sie beendet. Dies wäre für DeFazio angesichts seiner zusätzlichen Spieldauer-Disziplinarstrafe wegen des Fouls an Streu jedoch ohnehin der Fall gewesen. Berlin durfte sich daraufhin fünf Minuten in Überzahl versuchen – allerdings vergebens, da die Unterzahl-Formationen der Panther erstklassige Arbeit ablieferten und keinen weiteren Gegentreffer zuließen.

Ihre bis dato beste Phase in dieser Begegnung hatten die Shedden-Truppe dann zum Ende des zweiten Durchgangs, als sich nacheinander Simon Deprés (36.) und Leo Pföderl (38.) auf die Strafbank verabschiedeten. Vor allem während der zweiten Powerplay-Situation nistete sich der ERCI in der Berliner Zone ein und erspielte sich erstklassige Möglichkeiten. Doch weder Louis-Marc Aubry (38.) noch zweimal Frederik Storm (39.) wollte der Ausgleich gelingen. „Wir dürfen nicht den Mut verlieren, sondern müssen uns weiterhin Chancen erspielen. Dann geht auch mal einer dieser Schüsse rein“, meinte Ingolstadts Angreifer Mirko Höfflin nach dem zweiten Abschnitt bei MagentaSport.

Doch genau das tat es letztlich nicht. Da die Panther im Schlussabschnitt sowohl ihre Überzahl-Gelegenheiten erneut nicht nutzen konnten als auch der Versuch Sheddens, bereits 1.45 Minuten vor dem Ende Daws zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis zu nehmen, nicht aufging, blieb es beim knappen 1:0-Erfolg der Eisbären Berlin.

ERC Ingolstadt: Daws – Wagner, Marshall; Jobke, Ellis; Quaas, Schütz; Pruden – Kuffner, Aubry, Plamu; DeFazio, Pietta, Simpson; Höfflin, Wohlgemuth, Storm; Stachowiak, Soramies, Elsner. – Tore: 1:0 McKiernan (3.).

