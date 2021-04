2:3 gegen Berlin: McKiernan reißt den ERC Ingolstadt aus den „Final-Träumen“

Im zweiten Play-off-Halbfinalspiel muss sich der ERC Ingolstadt am Mittwochabend den Eisbären Berlin mit 2:3 geschlagen geben. Der Siegtreffer der Gäste fällt dabei 63 Sekunden vor der Schlusssirene. Entscheidung am Freitag.

Die Play-off-Halbfinalserie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Eisbären Berlin geht in die „Verlängerung“. Nachdem die Panther am Montag in Berlin das erste Match zu ihren Gunsten entscheiden konnten (4:3), mussten sie sich am späten Mittwochabend in der heimischen Saturn-Arena mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) geschlagen geben. Der entscheidende Treffer der Gäste fiel dabei 63 Sekunden vor der Schlusssirene. Damit fällt nun am Freitag (Uhrzeit noch offen) in der dritten und letzten Partie dieser „Best-of-Three“-Serie in der Mercedes-Benz-Arena die Entscheidung über den Finaleinzug.

„Im zweiten Duell müssen wir darauf gefasst sein, dass Berlin noch härter aus der Kabine kommt. Sie werden alles versuchen, um das Ausscheiden zu verhindern. Vor allem auf unsere Special Teams sowie die Defensive wird es dabei ankommen. Wir müssen daher von der ersten Sekunde an bereit sein“, hatte Panther-Stürmer Frederik Storm unmittelbar nach dem Auftaktsieg am Montag in Berlin die Marschroute ausgegeben.

Tim Wohlgemuth bringt Ingolstadt nach 57 Sekunden in Führung

Und seine Teamkollegen hielten sich daran. Ingolstadt war vom Eröffnungsbully an in der Tat hellwach – und wie! Nach gerade einmal 57 Sekunden lag der Puck bereits im Kasten von Eisbären-Schlussmann Mathias Niederberger. Was war passiert? Nach einem Scheibengewinn zog Tim Wohlgemuth nach innen, verzögerte kurz und schob schließlich Niederberger das Spielgerät durch die Schoner – 1:0 (1.).

Die Gäste ließen sich dadurch aber nicht beeindrucken, setzten im Vergleich zum ersten Match wesentlich mehr auf das körperliche Element und kamen dadurch auch zu Möglichkeiten. Nach einem Fehler von Morgan Ellis war Ex-Panther Kris Foucault eigentlich schon an Ellis und Michael Garteig vorbei. Doch der ERCI-Schlussmann bekam im letzten Moment noch seine Kelle dazwischen (4.). Überragend reagierte der Kanadier auch kurz darauf, als er Parker Tuomies Abschluss überragend reagierte (7.). Im direkten Gegenzug hätte dann Justin Feser sogar auf 2:0 erhöhen können. Doch auch Garteigs Gegenüber Niederberger reagierte prächtig und fuhr gerade noch seinen Schoner aus (7.).

Nachdem die Panther ein Powerplay ungenutzt verstreichen ließen (Kuffner scheiterte zweimal aus guter Position an Niederberger/8.) schlugen die immer stärker werdenden Berliner schließlich in der zehnten Minute! Mit etwas Glück landete die Scheibe bei Nationalstürmer Leo Pföderl, der Garteig aus kurzer Distanz keine Abwehrchance ließ – 1:1! Viel hätte nicht gefehlt und die Aubin-Truppe wäre fünf Zeigerumdrehungen später sogar erstmals in diesem Match in Führung gegangen. Während einer Ingolstädter Überzahl wollte Verteidiger Ben Marshall an der gegnerischen blauen Linie per Hechtsprung den Puck stoppen. Dies gelang ihm auch – allerdings nur für den durchstartenden Zach Boychuck, der daraufhin allein auf Garteig zulaufen konnte. Der Sieger? Garteig, wer auch sonst!? Auf der Gegenseite hatte Wayne Simpson Pech, dass sein Handgelenkschuss nur am Außenpfosten landete.

Michael Garteig zeigt erneut eine überragende Leistung

Dass die Panther nach 40 Minuten mit einer 2:1-Führung in die zweit Pause gehen konnten, daran hatten in erster Linie zwei Akteure entscheidenden Anteil: Michael Garteig und Tim Wohlgemuth! Was der 29-jährige Hobby-Angler speziell in den ersten fünf Minuten des zweiten Abschnitts an Schüssen und Pucks „abfischte“, war schlichtweg unglaublich. Die Eisbären nisteten sich bei Fünf-gegen-Fünf sage und schreibe 140 Sekunden in der Ingolstädter Zone ein, verzweifelten jedoch allesamt am „Magier“ des ERCI.

Die Panther, bei denen wie erwartet Daniel Pietta nach seiner Handverletzung in Spiel eins nicht mitwirken konnte, hatten in dieser Phase enorme Probleme, dem Dauerdruck der Gäste standzuhalten. Entlastungsangriffe beziehungsweise schnelle Tempogegenstöße? Zunächst Fehlanzeige! Erst in der 27. Minuten gab Berlin den Ingolstädtern zum ersten Mal etwas Raum – und diese schlugen sofort eiskalt zu! Tim Wohlgemuth verzögerte geschickt, ließ einen Eisbären-Akteur ins Leere laufen und hatten dann noch die Übersicht für den mitgelaufenen Mirko Höfflin, der zum umjubelten 2:1 traf.

Berlins Matt White trifft in Überzahl zum 2:2-Ausgleich

Zum zweiten Sieg in dieser packenden Serie und damit dem Finaleinzug reichte es aber am Ende dann doch nicht. Nachdem EHC-Topscorer Matt White in der 50. Minute in Überzahl zum 2:2-Ausgleich traf, deutete fast alles auf eine Verlängerung hin. Doch die Eisbären hatten etwas dagegen. Exakt 63 Sekunden vor der Schlusssirene markierte Ryan McKiernan den 3:2-Siegtreffer und sorgte dafür, dass sich beide Teams am Freitag in Berlin ein letztes Mal sehen.

ERC Ingolstadt: Garteig – Ellis, Bodie; Marshall, Wagner, Schütz, Quaas; Pruden – Simpson, Aubry, Kuffner; Storm, Wohlgemuth, Höfflin; Elsner, Feser, DeFazio; Stachowiak, Soramies, Detsch. – Tore: 1:0 Wohlgemuth (1.)., 1:1 Pföderl (10.), 2:1 Höfflin (27.), 2:2 White (50./PP), 2:3 McKiernan (59.).