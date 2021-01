vor 48 Min.

2:3 gegen Mannheim: Überragender Garteig reicht nicht zum Sieg

Alles im Griff: Ingolstadts Torhüter Michael Garteig (rechts) präsentierte sich im Heimspiel am Montagabend gegen die Adler Mannheim in bestechender Form.

ERC Ingolstadt muss sich am Montagabend den Adlern Mannheim mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Bereits nach 23 Sekunden ist für Stürmer Louis-Marc Aubry der Arbeitstag beendet.

Von Dirk Sing

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Trotz einer überragenden Vorstellung von Torhüter Michael Garteig musste sich der ERC Ingolstadt am späten Montagabend den Adlern Mannheim geschlagen geben. Immerhin konnten sich die Panther bei der 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)-Niederlage nach Penaltyschießen aber noch einen Zähler auf ihrem Konto gutschreiben lassen.

Mit einer gewissen Portion Respekt, aber auch dem nötigen Selbstvertrauen hatte Headcoach Doug Shedden seine Schützlinge in das Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister aus Mannheim (im Jahr 2020 wurde nach dem Saisonabbruch nach der Hauptrunde bekanntlich kein Titel vergeben) geschickt. „Wir wissen, wie gut sie sind. Aber so wie wir Schlittschuh laufen, habe ich das Gefühl, dass wir es mit jedem aufnehmen können“, meinte Shedden. Damit es – im Gegensatz zur vorangegangenen Partie in Straubing (1:3) – wieder mit dem Toreschießen klappt, forderte Angreifer Frederik Storm von sich und seinen Teamkollegen: „Wir müssen für mehr Chaos vor dem Kasten sorgen. Wir lassen uns noch zu leicht rumschubsen.“

Tiefer Cut bei Ingolstadts Louis-Marc Aubry

Zumindest bei Louis-Marc Aubry waren die guten Vorsätze schnell ad acta gelegt. Der Neuzugang der Panther musste bereits nach 23 (!) Sekunden unter starken Schmerzen zurück in die Kabine. Was war passiert? Der Ingolstädter Stürmer bekam die Scheibe aus kurzer Distanz derart unglücklich ins Gesicht, dass er sofort blutend zu Boden ging. Nachdem er die Eisfläche mit einem tiefen Cut verlassen hatte, musste die Partie mehrere Minuten unterbrochen werden, um die Blutflecken auf dem Untergrund zu entfernen. Ingolstadts Coach Shedden war somit schon frühzeitig gezwungen, seine Angriffsformationen entsprechend durchzumischen – was für den erhofften Spielrhythmus freilich suboptimal war.

Beide Teams neutralisierten sich zunächst über weite Strecken, sodass Chancen hüben wie drüben Mangelware waren. Die erste Annäherung auf ERCI-Seite wagte Petrus Palmu, der einen Wagner-Schuss knapp neben das Adler-Gehäuse abfälschte (5.). Besser beziehungsweise erfolgreicher machten es hingegen die Kurpfälzer bei ihrer ersten Gelegenheit. Über Felix Schütz und Stefan Loibl landete der Puck beim völlig frei stehenden Joonas Lehtivuori, der zunächst einen ERCI-Spieler und dann auch noch Goalie Michael Garteig umkurvte – 0:1 (6.).

Wayne Simpson bringt den ERC Ingolstadt wieder heran

Erst gegen Mitte des ersten Durchgangs hatten sich die Panther offensichtlich an das frühe Forechecking der Gäste gewöhnt und kamen nun endlich auch ihrerseits zu weiteren Möglichkeiten. Doch weder Wayne Simpson (11.) noch Justin Feser (12.) oder David Elsner (15.) hatten ihr Visier richtig eingestellt. Und die Adler? Die agierten – gerade auch im Ausnutzen ihrer Torchancen – schlichtweg im Stile einer echten Spitzenmannschaft. Nachdem Matthias Plachta relativ ungedeckt einmal quer durch das Ingolstädter Verteidigungsdrittel ziehen durfte, fand er am „langen Pfosten“ seinen Teamkollegen David Wolf – 0:2 (16.)! Positiv aus Sicht des ERCI: Man ließ sich auch von diesem Zwei-Tore-Rückstand nicht schocken und fand bereits 81 Sekunden später die passende Antwort: Mannheims Goalie Felix Brückmann konnte einen Schuss von Emil Quaas nur nach vorne abprallen lassen, wo Simpson goldrichtig stand und auf 1:2 verkürzte (17.).

Dass es auch im Mittelabschnitt kein „Chancen-Feuerwerk“ gab, lag freilich in erster Linie daran, dass beide Teams nach wie vor in der Defensive äußerst konzentriert arbeiteten und dabei vor allem im eigenen Slot gehörig aufräumten. Mussten Garteig (Ingolstadt) und Brückmann (Mannheim) dennoch eingreifen, waren es zumeist Schüsse von den (ungefährlicheren) Außenpositionen. Dreimal durften sich die Panther in den zweiten 20 Minuten im Powerplay versuchen – und beim dritten Mal sollte es dann endlich auch „klingeln“! Nationalstürmer Tim Wohlgemuth reagierte bei einem Brückmann-Abpraller am schnellsten und traf exakt 28 Sekunden vor der Drittelsirene zum verdienten 2:2-Ausgleich.

Ingolstadt übersteht im Schlussabschnitt zwei Unterzahl-Situationen

Da die Hausherren ihrerseits im Schlussdurchgang zwei Unterzahl-Situationen schadlos überstanden und Garteig die Adler-Akteure regelrecht zur Verzweiflung trieb (auch in der fünfminütigen Verlängerung), musste die Entscheidung über den Zusatzpunkt im Penaltyschießen fallen. Während bei Ingolstadt Tim Wohlgemuth, Wayne Simpson und Justin Feser allesamt an Brückmann scheiterten, behielt der letzte Mannheimer Schütze, Nico Krämmer, die Nerven und überwand Garteig mit einer schönen Bewegung.

„Schade, dass wir dieses Match verloren haben. Aber wie haben bewiesen, dass wir sowohl offensiv als auch defensiv ein gutes Eishockey spielen können. Genau so müssen wir weitermachen“, resümierte Garteig nach der Partie.

ERC Ingolstadt: Garteig – Ellis, Bodie; Marshall, Wagner; Jobke, Quaas; Schütz – Elsner, Aubry, DeFazio; Simpson, Wohlgemuth, Höfflin; Palmu, Feser, Storm; Stachowiak, Soramies, Detsch. – Tore: 0:1 Lehtivuori (6.), 0:2 Wolf (16.), 1:2 Simpson (17.), 2:2 Wohlgemuth (40./PP), 2:3 Krämmer (PS).

