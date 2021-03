vor 22 Min.

5:2 gegen Nürnberg: ERC Ingolstadt macht den „Viererpack“ perfekt

Gut gemacht, Jungs: Auch im vierten Duell mit den Nürnberg Ice Tigers feierten die Profis des ERC Ingolstadt einen deutlichen Sieg. Am Sonntag gewannen die Panther verdient mit 5:2.

Die Nürnberg Ice Tigers bleiben der Lieblingsgegner des ERC Ingolstadt in dieser Saison. Am Sonntag gewinnen die Panther auch das letzte Hauptrunden-Duell mit 5:2. Beeindruckende Torbilanz von 24:3 in vier Partien.

Von Dirk Sing

Der ERC Ingolstadt hat auch das vierte Hauptrunden-Match in dieser DEL-Saison gegen die Nürnberg Ice Tigers deutlich zu seinen Gunsten entschieden. Die Schanzer gewannen vor allem dank eines furiosen Mitteldrittels mit 5:2 (1:0, 4:0, 0:2) und feierten damit auch einen erfolgreichen Abschluss der Süd-Gruppen-Doppelrunde. Weiter geht es für den ERCI am Montag, 22. März, gegen die Krefelder Pinguine (20.30 Uhr).

19 Treffer in drei Partien (4:1, 8:0, 7:0) – bereits vor diesem letzten Aufeinandertreffen waren die Franken der absolute Lieblingsgegner der Panther in der DEL-Saison 2020/2021. Kein Wunder also, dass die Schützlinge von Headcoach Frank Fischöder diese Möglichkeit unbedingt nutzen wollten, um diese „Horror-Bilanz“ aufzubessern beziehungsweise sich bei den Oberbayern für die bisherigen krachenden Schlappen zu revanchieren.

Nachdem der ERCI, bei dem der angeschlagene Verteidiger Mat Bodie diesmal als überzähliger Import-Spieler auf der Tribüne Platz nahm (für ihn kehrte der zuletzt pausierende Petrus Palmu in den Kader zurück und bildete gemeinsam mit Louis-Marc Aubry und Ryan Kuffner eine Sturmreihe), den besseren Start erwischt und bereits in der Anfangsphase Ice Tigers-Schlussmann Niklas Treutle auf die Probe gestellt hatte, kamen die Hausherren langsam aber sicher besser in diese Partie und zeigten durchaus, wo sich momentan die „Achillesferse“ der Panther befindet: im Abwehr-Verhalten! Sage und schreibe 15 Gegentore in den vergangenen drei Begegnungen gegen München, Augsburg und Mannheim sind für die Ambitionen des ERC Ingolstadt zweifelsohne deutlich zu viel.

Nürnberg scheitert an Ingolstadts Torhüter Michael Garteig

Dass die Schanzer in den ersten 20 Minuten ihren Kasten sauber halten konnten, daran hatte freilich Michael Garteig entscheidenden Anteil. Ob Daniel Schmölz (4.), Luke Adam (7.) oder Tyson McLellan (12.) – sie alle scheiterten am kanadischen Goalie der Panther. Zudem landete ein abgefälschter Schuss von Dennis Lobach noch am Außenpfosten (15.).

Und die Ingolstädter? Klar, auch die Truppe von Cheftrainer Doug Shedden kam im Gegenzug immer wieder zu Gelegenheiten. Eine davon nutzte Topscorer Wayne Simpson mit einer großartigen Einzelleistung beziehungsweise einem platzierten Handgelenkschuss zur Führung (11.). Diese hätten seien Teamkollegen nur drei Zeigerumdrehungen später ausbauen können, ja eigentlich sogar müssen. Doch bei einem „Drei-gegen-Eins“-Konter brachte Frederik Storm die Scheibe nicht am glänzend reagierenden Treutle vorbei.

Zwei Powerplay-Treffer für den ERC Ingolstadt

Warum die Nürnberger abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz beziehungsweise das schlechteste Unterzahlspiel der Süd-Gruppe stellen, wurde dann jedoch im zweiten Drittel deutlich. Innerhalb von lediglich neun Minuten schraubten die Gäste – auch durch gütige Mithilfe der nun völlig überforderten Franken – von 1:0 auf 5:0. Im Powerplay gelangen Brandon DeFazio (28.), der eine herrliche Kombination mit Morgan Ellis und Petrus Palmu abschloss, sowie Louis-Marc Aubry (32./profitierte von einem stümperhaften Befreiungsversuch von Dane Fox) zunächst die Treffer zwei und drei, ehe sich anschließend auch noch Frederik Storm in die Torschützenliste eintragen konnte.

Der Däne versenkte einen schönen Querpass von Tim Wohlgemuth spektakulär, nachdem zuvor Ice Tigers-Stürmer Brett Pollock in der eigenen Zone ein „Luftloch“ geschlagen hatte (36.). Doch damit nicht genug. Nur 39 Sekunden später musste Treutle, der einem mittlerweile schon leidtun konnte, abermals hinter sich greifen. Erneut war es DeFazio, der einen Alleingang erfolgreich abschloss und sein elftes Saisontor erzielte (37.).

ERC Ingolstadt schaltet mehrere Gänge zurück

Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken schalteten die Panther im Schlussdurchgang gleich mehrere Gänge zurück – was letztlich zur Folge hatte, dass die Einheimischen zumindest noch zweimal jubeln durften. Brett Pollock (44.) und Eric Cornel (58.) sorgten mit ihren Erfolgserlebnissen zumindest noch für Ergebniskosmetik aus Sicht der gebeutelten Nürnberger.

„Nach der Niederlage am Freitag gegen Mannheim haben wir heute eine gute Leistung gezeigt. Jetzt freuen wir uns auf die anstehenden Partien gegen die Nord-Teams“, meinte ERCI-Stürmer Petrus Palmu bei MagentaSport.

ERC Ingolstadt: Garteig – Quaas, Ellis; Wagner, Marshall; Jobke, Pruden – Kuffner, Aubry, Palmu; DeFazio, Pietta, Simpson; Höfflin, Wohlgemuth, Storm; Stachowiak, Soramies, Elsner; Henriques-Morales. – Tore: 0:1 Simpson (11.), 0:2 DeFazio (28./PP), 0:3 Aubry (32./PP), 0:4 Storm (36.), 0:5 DeFazio (37.), 1:5 Pollock (44.), 2:5 Cornel (58.).

