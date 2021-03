6:5 gegen Krefeld: Nächstes Torfestival gegen die Pinguine

Nach dem 6:3-Erfolg im ersten Duell kommt der ERC Ingolstadt auch am Mittwochabend in Krefeld zu einem 6:5-Sieg. Nachdem Stürmer Petrus Palmu in die vierte Reihe „strafversetzt“ wird, antwortet er prompt mit einem Treffer. Am Donnerstag in Köln

Wenn der ERC Ingolstadt und die Krefelder Pinguine in dieser DEL-Saison aufeinandertreffen, sind Tore garantiert. Nach dem 6:3-Erfolg im ersten Duell behielten die Oberbayern am Mittwochabend auch im zweiten Match, bei dem Center Daniel Pietta seine erstmalige Rückkehr an die alte Wirkungsstätte feierte, mit 6:5 (2:1, 2:2, 2:2) die Oberhand. Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) steht die Partie bei den Kölner Haien an.

Da Angreifer Brandon DeFazio nach seiner abgesessenen Strafe wieder in den Kader zurückkehrte, nahm Panther-Headcoach Doug Shedden einige Veränderungen in Sachen Sturmreihen vor. Die beiden wohl interessantesten und wichtigsten Personalien: Während David Elsner auf der Tribüne Platz nehmen musste, wurde Petrus Palmu, den Shedden nach der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg hart kritisiert hatte, in die vierte Formation an die Seite von Hans Detsch und Samuel Soramies „strafversetzt“.

Ingolstädter Pietta und Schütz müssen früh auf die Strafbank

Der Finne hatte noch keinen Schlittschuh auf’s Eis gesetzt, da lag seine Mannschaft bereits mit 0:1 in Rückstand. Innerhalb der ersten 41 Sekunden hatten sich nacheinander Daniel Pietta (Bandencheck) und Simon Schütz (Spielverzögerung) auf die Strafbank verabschiedet und somit den Hausherren eine 5:3-Überzahlsituation ermöglicht. Diese nahmen die Pinguine auch dankend an. Nach einer „Kick-Vorlage“ des ehemaligen Ingolstädters Brett Olson musste Ivan Petrakov die Hartgummischeibe nur noch ins leere ERCI-Gehäuse von Michael Garteig schieben (1.).

Die Panther benötigten viel Anlauf, um einen Weg und wohl auch die richtige Einstellung zu dieser Begegnung zu finden. Über welche Qualitäten der Kader des ERC Ingolstadt verfügt, wurde dann aber Mitte des ersten Abschnitts deutlich. Innerhalb von 38 Sekunden machten die Schanzer aus einem 0:1-Rückstand eine knappe 2:1-Führung. Erst nutzte Hans Detsch, der am Montag gegen Wolfsburg sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause gegeben hatte, ein Zuspiel von Morgan Ellis zum 1:1 (11.). Dann krönte Tim Wohlgemuth einen schnellen Gegenangriff sowie ein erstklassiges Höfflin-Zuspiel mit seinem elften Saisontreffer (11.). Ingolstadt hatte diese Partie gedreht, ohne bis dahin richtig zu überzeugen.

Auf dem Eis wird es richtig "wild"

An diesem Umstand änderte sich jedoch auch im zweiten Durchgang wenig bis nichts. Vielmehr wurde es auf dem Eis nun richtig „wild“ – was in erster Linie daran lag, dass beide Teams nun auf den (gleichen) Gedanken kamen, dass Defensiv-Arbeit wohl überbewertet wird. Nachdem die Panther zunächst eine 120-sekündige doppelte Überzahl ungenutzt verstreichen ließen (Höfflin traf dabei nur den Außenpfosten/24.), durften sich die Akteure vor den gegnerischen Gehäusen nun voll und ganz austoben. Nach den Treffern von Nikita Shatsky (29.) und Arthur Tianulin (38.) für Krefeld sowie Simon Schütz (32.) für Ingolstadt schien es, als würde es mit einem 3:3-Unentschieden in die zweite Pause gehen. Doch da hatte ganz offensichtlich Petrus Palmu etwas dagegen. Der zuletzt Gescholtene brachte seine Mannschaft in der 39. Minute wieder in Front.

Ingolstadts Topscorer Wayne Simpson glänzt mit einem Doppelpack

Als dann Topscorer Wayne Simpson mit seinem Doppelschlag im Schlussabschnitt (44./46.) auf 6:3 erhöhte, schien das Match entschieden. Doch Schymainski (57./Überzahl) und Tianulin (58.) brachten Krefeld abermals zurück. Mit etwas Glück und Geschick rettete der ERCI den Vorsprung über die Zeit.

ERC Ingolstadt: Garteig – Marshall, Ellis; Wagner, Schütz; Quaas, Jobke; Pruden – DeFazio, Pietta, Simpson; Kuffner, Aubry, Storm; Höfflin, Wohlgemuth, Stachowiak; Detsch, Soramies, Palmu. – Tore: 1:0 Petrakov (1./PP2), 1:1 Detsch (11.), 1:2 Wohlgemuth (11.), 2:2 Shatsky (29.), 2:3 S. Schütz (32.), 3:3 Tianulin (38.), 3:4 Palmu (39.), 3:5 Simpson (44.), 3:6 Simpson (46./PP), 4:6 Schymainski (57./PP), 5:6 Tianulin (58.).