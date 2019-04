12:00 Uhr

Aftonbladet vermeldet: Kanadische Zwillinge für die Panther

Tylor und Tyson Spink sollen von Örebrö nach Ingolstadt wechseln

Wie das schwedische „Aftonbladet“ beziehungsweise „Sportbladet“ bereits am Dienstag exklusiv vermeldet hat, sollen die beiden 26-jährigen kanadischen Zwillinge Tylor (Center) und Tyson Spink (Flügelstürmer) künftig für den ERC Ingolstadt auf Torjagd gehen.

In den vergangenen beiden Jahren stürmte das Brüder-Paar für den schwedischen Erstligisten Örebrö Hockey, bekam aber nun keinen neuen Vertrag mehr. Tyler brachte es in 101 Begegnungen auf 28 Punkte, sein Bruder Tyson in 83 Begegnungen auf 21 Zähler.

Mit den beiden Verteidigern Ville Koistinen und Maury Edwards sowie den Angreifern Jerry D’Amigo, Brett Olson, Brandon Mashinter und Neuzugang Kris Foucault haben die Panther bislang sechs ausländische Akteure unter Vertrag. (nr)

