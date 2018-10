vor 51 Min.

Benedikt Kohl: „Ich habe mich schrecklich gefühlt“ ERC Ingolstadt

Der Panther-Verteidiger Benedikt Kohl hat zwei Seuchenjahre hinter sich. Es scheint, als habe er sich wieder gefangen. Im NR-Interview spricht der 30-Jährige über seine schwere Zeit und Gedanken an ein mögliches Karriere-Ende. Am Mittwoch kommen die Grizzlys Wolfsburg

Von Fabian Huber

Mal ehrlich, Herr Kohl, ist es nicht irgendwann nervig, immer als solide und unauffällig gelobt zu werden?

Kohl: (lacht) Wer hat des gesagt?

Trainer, Fans und Journalisten sagen das eigentlich regelmäßig über Sie...

Kohl: Eigentlich finde ich das ziemlich gut. So bin ich einfach. Seit meiner Zeit in Augsburg, wo ich zum ersten Mal DEL gespielt habe, wird das ja auch an mir geschätzt. Wenn jetzt jemand – gerade nach meiner langen Erkrankung – sagt, ich sei solide, unauffällig, aber verlässlich, dann bin ich glücklich drüber.

Sie sprechen es bereits an: In der vergangenen Saison fielen sie monatelang wegen einer Viruserkrankung aus. Im Jahr davor spielten sie nach einer Leisten-OP im Sommer ihre statistisch schlechteste DEL-Saison überhaupt. Nun haben sie am Freitag gegen Schwenningen ein Tor geschossen, das erste seit Dezember 2016. Eine Art Befreiung?

Kohl: Natürlich habe ich mich über das Tor gefreut. So springt mal wieder ein bisschen was für „Goals for Kids“ (eine Wohltätigkeitsinitiative, deren Pate Kohl ist, Anm. d. Red.) ab (lacht). Aber an sich bin ich einfach glücklich, wenn ich aufstehe, fit bin und mit einem guten Gefühl in das Spiel reingehen kann. Das war bisher der Fall und bleibt hoffentlich auch so.

Für Sie ist das keine Selbstverständlichkeit. Bei Ihnen wurde im vergangenen Jahr der sogenannte Eppstein-Barr-Virus diagnostiziert. Was hat es damit auf sich?

Kohl: Es gibt ganz verschiedene Ausbruchsweisen. Aber im Endeffekt ist dieser Virus der Auslöser für das Pfeiffersche Drüsenfieber. Das ist bei mir Anfang 2017 akut ausgebrochen, ohne dass ich davon wusste. Ich habe mich nur ständig schlapp gefühlt, die Saison aber trotzdem zu Ende gespielt. Im Sommer habe ich dann eine Reihe Tests gemacht, bei denen der Virus nachgewiesen wurde. Meine Leistungstests in der Vorbereitung waren aber trotzdem ordentlich. Aber als die Saison dann wieder angefangen hat – und wir vor allem im November wegen der Olympia-Pause viele Spiele hatten – habe ich dann überhaupt nicht mehr regenerieren können.

Im Dezember gab es dann die Mitteilung des Vereins: Sie hätten sich eine Viruserkrankung eingefangen und würden für zwei Wochen vom Spielbetrieb aussetzen. Daraus ist dann eine ganze Saison geworden...

Kohl: Irgendwann gab es einen Punkt, an dem ich gesagt habe: Das haut nicht hin! Ich war nur noch müde, habe mich aber irgendwie durchgekämpft, weil ich dachte, das wird schon irgendwie. Wir sind nach Rücksprache mit unseren Ärzten dann aber zum Schluss gekommen, dass nur zwei Wochen Pause einfach keinen Sinn machen, wenn dann dasselbe wieder von vorne losgeht. Ich durfte drei Monate überhaupt keinen Sport machen und musste dann wieder langsam die Grundlagen aufbauen, um wieder professionell Eishockey spielen zu können.

Das muss eine unglaubliche mentale Belastung gewesen sein.

Kohl: Vor der Pause war es schwer, weil man eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst hat. Zum Schluss habe ich mich nur noch schrecklich gefühlt. Ich ging in die Partie und wusste nicht, wie ich da durch sollte. Die Geburt unserer Tochter Maja diesen Februar hat es dann etwas leichter gemacht.

Haben Sie jemals über ein Karriereende nachgedacht?

Kohl: So etwas geht einem natürlich schon durch den Kopf, weil du eben nicht weißt, was passiert. Ich habe mich eigentlich immer auf meinen Körper verlassen können. Es geht auch darum, nicht einfach mitzulaufen oder einfach nur dabei zu sein, sondern auch Leistung zu bringen. Da hat man sich natürlich schon Gedanken gemacht, ob das noch möglich ist.

Sie haben wegen Ihres Ausfalls in der vorigen Spielzeit keine einzige Partie unter Doug Shedden gemacht. Wie war es, im Sommer nach Ingolstadt zurückzukehren? Hat man Sie ein wenig behandelt wie einen Neuzugang?

Kohl: Nein. Doug hat sich stets bei Larry (Mitchell, Sportdirektor der Panther, Anm. d. Red.) erkundigt, wie es mir geht. Er sagt, er freue sich, mich auf dem Eis spielen zu sehen, weil er von anderen viel Positives über mich gehört habe. Vielleicht war es ja auch so etwas wie „solider Verteidiger“ (lacht). Für ihn war ich genauso ein neuer Spieler wie ein paar andere im Team.

Ein Teil des „Shedden Systems“ ist es, dass ein Verteidiger im Konter die Rolle des vierten Stürmers übernimmt, so wie Sie bei ihrem Tor gegen Schwenningen. Eine große Umstellung?

Kohl: Überhaupt nicht. Es ist gut, wenn du als Verteidiger weißt, dass du grünes Licht hast. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du mitgehen sollst oder nicht, ist es meist schon zu spät. Die klare Ansage von Doug macht das alles ein bisschen einfacher. Vielleicht wird man teilweise ein wenig anfällig für Konter. Aber München macht das zum Beispiel seit Jahren und da klappt es auch ganz gut.

Eine solche Viruserkrankung kann sich immer wieder zurückmelden, wenn das Immunsystem zu sehr belastet wird. Was sagt der Körper aktuell?

Kohl: Ich bin ganz zufrieden, aber auch sehr vorsichtig. Ich versuche, meinen Körper gut zu pflegen und alles für die Regeneration zu tun. Dass ich momentan eher weniger Eiszeit bekomme, ist ganz angenehm. Interview: Fabian Huber

Nächste Partie am Mittwoch Das nächste Heimspiel bestreiten die Panther am Mittwoch (16.30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Um diese Partie herum zelebrier der ERCI das „Saturn-Arena-Jubiläum“ und einen Retro-Tag. Zwischen 15 und 16 Uhr geben Stars aus 15 Jahren Saturn-Arena – Terry Campbell, Michael Waginger, Jakub Ficenec, Günter Oswald und Chris Heid – im Eingangsbereich Süd Autogramme.

