vor 19 Min.

DEL gibt Spielplan bekannt

Panther bestreiten ihr letztes Hauptrunden-Match am 8. März daheim gegen Wolfsburg

Am Montag hat die Deutsche Eishockey-Liga den kompletten Spielplan für die Saison 2019/2020 veröffentlicht. Für den ERC Ingolstadt stehen gleich zu Beginn einige interessante Partien auf dem Programm. Neben dem ersten Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (15. September) warten am 26. September (RedBull München) und 29. September (Adler Mannheim) die beiden letztjährigen Final-Teilnehmer in der Saturn-Arena auf die Panther. Das erste Derby gegen Augsburg steht am 2. Oktober im Curt-Frenzel-Stadion auf dem Programm.

Positiv aus Ingolstädter Sicht: Auch das letzte Match der Hauptrunde am 8. März 2020 gegen die Grizzlys Wolfsburg dürfen die Schützlinge von Cheftrainer Doug Shedden in heimischen Gefilden austragen. (nr)

ERCI-Partien im Überblick:

Fr., 13.9., 19.30 Schwenningen – Ingolstadt

So., 15.9., 19.00 Ingolstadt – Nürnberg

Fr., 20.9., 19.30 Ingolstadt – Krefeld

So., 22.9., 16.30 Wolfsburg – Ingolstadt

Do., 26.9., 19.30 Ingolstadt – München

So., 29.9., 16.30 Ingolstadt – Mannheim

Mi., 2.10., 19.30 Augsburg – Ingolstadt

Fr., 4.10., 19.30 Ingolstadt – Bremerhaven

So., 6.10., 14.00 Ingolstadt – Köln

Do., 10.10., 19.30 Düsseldorf – Ingolstadt

So., 13.10., 16.30 Ingolstadt – Berlin

Fr., 18.10., 19.30 Iserlohn – Ingolstadt

So., 20.10., 16.30 Ingolstadt – Straubing

Fr., 25.10., 19.30 Ingolstadt – Berlin

So., 27.10., 14.00 Krefeld – Ingolstadt

Fr., 1.11., 17.00 Ingolstadt – Augsburg

So., 3.11., 16.30 Köln – Ingolstadt

Fr., 15.11., 19.30 Iserlohn – Ingolstadt

So., 17.11., 16.30 Ingolstadt – Wolfsburg

Fr. 22.11., 19.30 Düsseldorf – Ingolstadt

So., 24.11., 19.00 Ingolstadt – München

Fr., 29.11., 19.30 Ingolstadt – Schwenningen

So., 1.12, 16.30 Straubing – Ingolstadt

Fr., 6.12., 19.30 Mannheim – Ingolstadt

So., 8.12., 14.00 Ingolstadt – Bremerhaven

Fr., 13.12., 19.30 Ingolstadt – Nürnberg

So., 15.12., 16.30 Köln – Ingolstadt

Mi., 18.12., 19.30 Augsburg – Ingolstadt

Fr., 20.12., 19.30 Ingolstadt – Iserlohn

So., 22.12, 14.00 Schwenningen – Ingolstadt

Do., 26.12., 19.00 München – Ingolstadt

Sa., 28.12., 17.00 Ingolstadt – Mannheim

Mo., 30.12., 19.30 Bremerhaven – Ingolstadt

Fr., 3.1., 19.30 Ingolstadt – Straubing

So., 5.1., 19.00 Nürnberg – Ingolstadt

Fr., 10.1., 19.30 Wolfsburg – Ingolstadt

So., 12.1., 14.00 Ingolstadt – Düsseldorf

Fr., 17.1., 19.30 Berlin – Ingolstadt

So., 19.1., 16.30 Ingolstadt – Krefeld

Fr., 24.1., 19.30 Krefeld – Ingolstadt

So., 26.1., 14.00 Nürnberg – Ingolstadt

Fr., 31.1., 19.30 Ingolstadt – Iserlohn

So., 2.2., 17.00 Berlin – Ingolstadt

Fr., 14.2., 19.30 Ingolstadt – Düsseldorf

So., 16.2., 16.30 Straubing – Ingolstadt

Mi., 19.2., 19.30 Ingolstadt – Köln

Fr., 21.2., 19.30 München – Ingolstadt

So., 23.2., 19.00 Ingolstadt – Schwenningen

Fr., 28.2.., 19.30 Ingolstadt – Augsburg

So., 1.3., 14.00 Mannheim – Ingolstadt

Fr., 6.3., 19.30 Bremerhaven – Ingolstadt

So., 8.3., 14.00 Ingolstadt – Wolfsburg

Themen Folgen