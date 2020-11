19:55 Uhr

Daniel Pietta: „Kann mir vorstellen, länger in Ingolstadt zu bleiben“

Soll und will beim ERC Ingolstadt in der anstehenden DEL-Saison 2020/2021 eine tragende Rolle übernehmen: Neuzugang und Nationalstürmer Daniel Pietta.

Plus Der (bislang) spektakulärste Neuzugang der Panther, Daniel Pietta (Krefelder Pinguine), absolvierte am Mittwoch die erste Trainingseinheit mit seinem neuen Team. Anschließend gibt der 33-jährige Nationalstürmer einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Von Dirk Sing

Die Nachricht von der Verpflichtung Daniel Piettas schlug am Dienstag nicht nur bei den Anhängern des ERC Ingolstadt wie eine „Bombe“ ein. Auch im übrigen Teil Eishockey-Deutschlands wurde der Zugang des 33-jährigen deutschen Nationalspielers, der zwischen 2003 und 2020 in der DEL ausschließlich für die Krefelder Pinguine auf Torjagd gegangen war, mit ungläubigem Stirnrunzeln und Respekt aufgenommen. Am Mittwochvormittag absolvierte der künftige „Erste-Reihe-Center“ der Schanzer seine erste Trainingseinheit in der Saturn-Arena mit den neuen Kollegen.

Herr Pietta, wenn Ihnen Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, dass Sie in der Saison 2020/2021 für den ERC Ingolstadt spielen würden: Was wäre Ihre Antwort gewesen?

Pietta: (lacht) Gute Frage. Wahrscheinlich hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Allerdings muss man sagen, dass es ja bereits im Februar und März in Krefeld viel Ungewissheiten bezüglich der weiteren Zukunft der Pinguine gab. Die darauffolgenden Monate waren ein echtes Wechselbad der Gefühle. Zunächst war jeder froh, dass der Verein übernommen wurde und es somit weitergehen würde. Doch schon kurz danach wurde mir mitgeteilt, dass die Verantwortlichen künftig nicht mehr mit meiner Person planen. Auch wenn es für mich sicherlich sehr enttäuschend war, muss man das Ganze professionell nehmen. Ich habe dann für mich relativ schnell entschieden, dass ich diese Situation als neue Herausforderung sehe. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass es mit Krefeld kurzfristig eine Einigung gibt (Pietta besitzt dort noch einen Vertrag bis 2025, Anm. d. Red.). Doch das ist bis heute leider nicht der Fall.

Wie und ab wann kam für Sie die Option ERC Ingolstadt ins Spiel?

Pietta: Nun, ich wollte ganz einfach wieder Eishockey spielen. Es hat sich bereits im Sommer abgezeichnet, dass – vorausgesetzt, dass es überhaupt einen Spielbetrieb in der DEL gibt – Ingolstadt ziemlich schnell die erste Adresse für mich ist. Gerade Larry Mitchell (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und Doug Shedden (Cheftrainer) haben sich sehr um mich bemüht. Kurzum: Es hat einfach gepasst, zumal auch die Familie meiner Freundin in Nürnberg lebt, was ja von Ingolstadt aus nicht wirklich weit entfernt ist.

Sie sind gebürtiger Krefelder, der in der Deutschen Eishockey-Liga seit 2003 ausschließlich für die Pinguine gespielt hat und dort auch seine Karriere beenden wollte. Beinhaltet dieser erstmalige Wechsel innerhalb der Liga zu den Panthern sowohl Freude als auch eine gewisse Wehmut?

Pietta: Es ist richtig, dass ich meine Laufbahn in Krefeld mit Blick in die Zukunft beenden wollte, nachdem dort meine Familie und Freunde leben. Ob man das jetzt tatsächlich mit Wehmut bezeichnen kann? Fakt ist sicherlich, dass mich diese ganze Situation im Sommer schon ziemlich belastet hat. Meine Freundin hat erst kürzlich zu mir gesagt, dass sie froh ist, dass ich endlich wieder Eishockey spielen kann und nicht mehr ständig am Nachdenken bin.

Stichwort Nachdenken: Ihre persönliche Situation war im Sommer – gelinde gesagt – nicht wirklich einfach. Zum einen war da die Corona-Pandemie mit der Ungewissheit, ob in der DEL überhaupt eine Saison 2020/2021 ausgetragen werden kann. Zum anderen das bereits angesprochene ungelöste Problem mit den Krefelder Pinguinen. Stand für Sie während dieser Zeit immer fest, weiter zu spielen oder war auch ein mögliches Karriereende im Hinterkopf?

Pietta: Für mich stand in der Tat immer fest, dass ich weiterspielen möchte. Mit bald 34 Jahren (Pietta ist am 9. Dezember 1986 geboren) bin ich dann doch noch zu jung, um aufzuhören. Allerdings gab es durchaus auch Tage, an denen ich mir – als abends meine Freundin beim Feldhockey und mein „Kleiner“ im Bett war – durchaus Gedanken in die Richtung „Was wäre, wenn...“ gemacht habe. Ich habe beispielsweise darüber nachgedacht, welche Berufsausbildung ich möglicherweise beginnen könnte. Solche Gedanken gehen einem da schon durch den Kopf. Aber letztlich bin ich jeden Morgen aufgewacht und war extrem motiviert, wieder Eishockey zu spielen. Ich habe daher auch den ganzen Sommer mit meinem Fitness-Trainer gearbeitet. Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe in Ingolstadt.

Sie waren am Mittwochvormittag mit einem kleinen Teil Ihrer neuen Teamkollegen erstmals auf dem Eis. Wie waren die ersten Eindrücke?

Pietta: Absolut positiv. Es waren viele neue Eindrücke, die ich gesammelt habe. In Krefeld bin ich zum Beispiel in die Kabine gegangen und wusste auswendig, wo was ist. Hier musste ich zunächst öfter mal nachfragen – aber das wird sich in naher Zukunft problemlos einspielen. Zudem war es einfach schön, mal wieder zusammen mit einer Mannschaft in der Kabine zu sitzen, zu der man fest dazugehört. In der vergangenen beiden Wochen war ich ja „nur“ mit der Krefelder Oberliga-Truppe auf dem Eis, um mich entsprechend fit zu halten. Was unser Team in Ingolstadt betrifft: Wenn ich sehe, wer in der vergangenen Saison schon hier war beziehungsweise jetzt dazugeholt wurde, denke ich schon, dass wir über eine gute Qualität im Kader verfügen.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell sagte zu Ihrer Verpflichtung: „Daniel ist die Kategorie Erste-Reihe-Center, den wir in den vergangenen Jahren immer gesucht haben.“ Sehen Sie sich selbst auch in dieser Position?

Pietta: Klar, grundsätzlich möchte natürlich jeder Akteur möglichst viel spielen und Verantwortung übernehmen – und das sowohl in der Offensive als auch Defensive! Viele sehen mich ja als reinen Offensiv-Spieler. Ich persönlich würde mich hingegen mehr als Zwei-Wege-Stürmer, der auch die Defensive nicht vernachlässigt, beschreiben. Auf Ihre konkrete Frage zurückzukommen: Natürlich traue ich mir die Rolle als Erste-Reihe-Center zu. Ich hatte diesen Druck bereits die ganzen Jahre über in Krefeld und kann damit umgehen. Selbstverständlich werde ich auch in Ingolstadt versuchen, so weit oben wie möglich in den Reihen zu spielen. Wo das dann genau der Fall sein wird, muss der Trainer entschieden.

Wie wichtig Ihnen Vereinstreue und Kontinuität ist, haben Sie während Ihren 17 DEL-Jahren bei den Krefelder Pinguinen bewiesen. Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, dass auch Ihr jetziges Engagement beim ERC Ingolstadt länger als eine Saison andauert?

Pietta: Ich denke, das Wichtigste momentan ist, dass wir alle zunächst diese „Pandemie-Saison“ gut überstehen – und dann schauen wir weiter! Im Augenblick ist jeder froh, dass es wieder Eishockey gibt beziehungsweise keiner weiß, wie es dann in der Zukunft aussieht. Auch wenn man sich deshalb langfristig keine großen Gedanken machen braucht, kann ich mir natürlich trotzdem vorstellen, länger als ein Jahr in Ingolstadt zu bleiben.

Am Donnerstag wird die DEL aller Voraussicht nach den Saisonstart am 18. Dezember – wenn auch zunächst ohne Zuschauer – beschließen. Dabei wird es unter anderem auch zu Ihrer (kurzfristigen) Rückkehr nach Krefeld kommen. Wird diese Partie auch ohne Fans eine ganz besondere für Sie?

Pietta: (überlegt) Ich glaube schon, dass es komisch sein wird, nach Krefeld zurückzukommen, weil ich dort alle Ecken und Kanten kenne. Es wäre sicher schöner, wenn dann auch wieder Zuschauer zugelassen wären – zumal es genau die Leute sind, die mich in den vergangenen Jahren immer unterstützt haben. Auch meine Freunde und Familie wären dann natürlich im Stadion. Leider ist es jedoch momentan so, dass aufgrund Corona-Krise keine Besucher zugelassen sind. Aber auch ohne Publikum ist es für mich definitiv eine besondere Begegnung.

