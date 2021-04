vor 50 Min.

Der ERC Ingolstadt hofft gegen Berlin erneut auf sein „Play-off-Monster“

Plus Mit einem weiteren Erfolg im Heimspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin würde der ERC Ingolstadt ins Endspiel einziehen. Dabei setzten die Panther vor allem auf ihren Torjäger Louis-Marc Aubry. Ein weiterer Angreifer droht dagegen auszufallen.

Von Dirk Sing

Hätte es einen Autor gebraucht, der ein passendes, ja fast schon dramatisches und emotionales Drehbuch für den Verlauf des ersten Play-off-Halbfinalspiels zwischen den Eisbären Berlin und dem ERC Ingolstadt hätte schreiben müssen, wäre dies wohl genau so ausgefallen, wie es sich letztlich am Montagabend in der Mercedes-Benz-Arena zugetragen hat.

