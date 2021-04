20:42 Uhr

Doug Shedden: Verliebt in Berlin

Plus Doug Shedden mag die Hauptstadt. Auf eine erneute Reise an die Spree zu einem dritten Halbfinal-Spiel in den Play-offs hätte der Trainer des ERC Ingolstadt dennoch gerne verzichtet. Am Freitag geht es um den Finaleinzug.

Doug Shedden ist großer Berlin-Fan. Die tollen Restaurants, die Geschichte, das Flair. Mit seiner Frau hat der Kanadier die Freizeitmöglichkeiten der Hauptstadt bereits umfassend ausgekostet. Aber nochmals nach Berlin, in diesem April, einen Tag nach seinem 60. Geburtstag? Das müsse nun nicht unbedingt sein, sagte der Trainer des ERC Ingolstadt ins Mikrofon von MagentaSport. Es war Montag, Shedden stand da gerade auf einer leeren Eisfläche in einer leeren Multifunktionshalle in Ost-Berlin. Sein Team hatte die ansässigen Eisbären soeben im ersten Halbfinal-Duell mit 4:3 niedergerungen. Noch ein Sieg bis zum Finale um die Meisterschaft in der Deutschen-Eishockey Liga ( DEL).

